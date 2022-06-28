Bisiklet federasyonu, bisiklet sporunu yaygınlaştırmak istiyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen bisiklet yarışlarının ülke turizmine önemli katkı sağladığını anlatarak, federasyon olarak bisikletin yaygınlaşması için bir takım çalışmalar yaptıklarını söyledi.Bahattin Akyön, AA muhabirine, bisikletin kolay ulaşım aracı olması ve bisiklet sporunun sağlıklı yaşam için herkes tarafından kabul görmesi için bir dizi çalışma yaptıklarını belirtti.Bisikletin turizm açısından önemli bir yerde olduğunu belirten Akyön, "Cumhurbaşkanlığı yarışlarımız dünyadaki organizasyonlar içinde ilk 10'a giriyor. Bodrum'dan başlıyor, İzmir, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve İstanbul'un tanıtımını aynı anda dünyaya yapıyor ve turizm için çok büyük amaca hizmet ediyor." dedi.Akyön, bisikletin insanlarda çocukluktan gelen tutku olduğunu ifade ederek, "Çocuklukta karne bizim için önemli ama karne için de en önemli ödül bisikletti. Türkiye'de bisikletin tabana yayılması ve sağlıklı yaşam için herkesçe kabul görmesi için çalışmalar yapacağız. Profesör ve doçentlerden oluşan bir kurulumuz ve diğer yan kurullarımız var. Türkiye'de bisikletin daha yaygın hale gelmesi için proje hazırlıyorlar." diye konuştu.Federasyon olarak bisiklet yollarının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla yerel yönetimler ve diğer kuruluşlarla irtibatlı olduklarını anlatan Akyön, şu ifadeleri kullandı:"Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile federasyonumuz arasındaki iş birliği ile bisikletin transfer olması için kolaylıklar getirdik. Bisiklet gönüllüsü, bir yerden başka bir yere gitmek istediğinde hızlı tren dahil olmak üzere bisikletini yanında götürmek için şartları daha kolay hale getirdik. Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile çalışmalar yapacağız. Yerel yönetimleri de bu konuda devreye sokmaya çalışacağız. Bisiklet yollarının yaygınlaşmasını istiyoruz. Böylece Türkiye'de bisikleti sağlıklı yaşam için ön koşulumuz gibi sunacağız. Konya, Sakarya bu noktada başarılı oldu. Erzurum'da bisiklet şehri olma yolunda güzel yatırımlar yapmış. İnşallah Türkiye'nin her yerinde kolay ulaşım aracı olan çocukluk sevdamız bisikleti orta yaşta da hayata geçirerek vatandaşımızın hizmetine sunacağız."Akyön, bisikletin her eve giren bir spor olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:"Bizim şu anda 2 bin 500'e yakın lisanslı sporcumuz var ama bunu spor olarak yapan 15 bine yakın aktif arkadaşımız var. Bisikletin yaygınlaşmasını sağladığımız zaman şehirdeki yaşantımızı kolaylaştırıyoruz. Bunu sadece federasyonumuzun yapması mümkün değil. Halk bisikleti günü düzenliyoruz ve aktif yarışmaya katılan sporculardan daha fazla halk bisiklet gününe katılan o yörelerin insanlarının olduğunu görüyoruz. Bu da bisiklet sevdasının zirveye çıktığının işareti. Bölgelere yönelik bisikletle tanışma ve eğitim programları eğitim kurulumuzca hazırlanıyor. Bu çalışmalarla Balkan, Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda derece yapacak sporcularımızın hazırlanmasına da büyük destek sağlayacağız. Ülkemizde bisiklet yolları tamamlandığında bu potansiyel var, bunun için bütün yetkilileri bisiklet sevdasındaki bu yola davet ediyorum."Yönetim olarak 2024 Yaz Olimpiyatları'na kenetlendiklerini anlatan Akyön, sözlerini şöyle tamamladı:"Olimpiyatlar herkesin gönlünde yatan bir sevdadır. Balkan, Avrupa, Akdeniz Oyunları ve sonrasında olimpiyatlar. Şu anda hepimiz olimpiyatlara kenetlenmiş durumdayız. Organizasyonlarda aldığımız puanlar bu yolda hızla yükselişimizi gösteriyor. Zor bir spor ve sporcuların da gelecek kaygısı olmaması lazım. Bunun için üniversiteler de bir takım kolaylıklar sağlaması lazım. Aktif sporcularımız var ama gelecek endişesinden olimpiyat yolunda bırakan arkadaşlarımız da var. Bunu aşmanın yolu sporcularımız için kulüpleşme ve sponsorluk. Bu noktaya geldiğimizde emin olun olimpiyatlarda başarı alırız. Sporcularımız o kabiliyette ve olimpiyatlarda bizim hedefimiz oraya katılmak ve derece elde etmek."