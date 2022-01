BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR? Birsen Bekgöz boyu kilosu kaç aslen nerelidir?

Birsen Bekgöz 18 Ekim 1980 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde doğmuştur. Evli olduğu dönemlerde Birsen Bekgöz, Birsen Yavuz ve Birsen Engin isimleriyle de tanınır. Birsen Bekgöz 173 cm boyunda ve 63 kilo ağırlığındadır.



BİRSEN BEKGÖZ MESLEĞİ NEDİR?



2022 Survivor All Star yarışmacısı Birsen Bekgöz kimdir açıklamaları ve Survivor adasındaki yaşamıyla en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Birsen Bekgöz'ün nereli olduğu, Birsen Bekgöz mesleği ve doğum yeri, Birsen Bekgöz özgeçmiş olarak TV ekranlarında yayınlandıkça sorgulanıyor.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in rekortmen yarışma programı Survivor 2022 All Star olarak bilinen yarışmada parkurlar, atlamalı ve atmalı bölümler olmak üzere heyecan dorukta olacak.Birsen Bekgöz Türk kısa mesafe koşucusudur ve aynı zamanda Enka kulübünün sporcusudur.Bekgöz halen Türkiye 4x100 ve 4x400 bayrak takımlarının sırasıyla 44.71 (Sema Apak, Meliz Redif ve Nimet Karakuş ile birlikte) 3:29.42'lik dereceleriyle 2 Türkiye rekoru sahibidir.Üniversite çağına geldiğinde ailesinden habersiz spora başladı ve ardından hemen 2001 yılında A Milli Takım kadrosunda yer almayı başardı. Hacettepe ÜniversitesiBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda okurken milli takıma seçildi. 2004 yılından itibaren çeşitli Türkiye şampiyonlukları kazandı. Enkaspor sporcusudur.Birsen Bekgöz, kısa mesafe koşucusudur. 2005 yılında Akdeniz oyunlarında 400 metrede bronz madalya kazandı. İslam oyunlarında ise altın madalya kazanmayı başarmıştır. 2004-2005 yılları 200 metrede, 2006 yılında 400 metre engellide, 2010 ve 2013 seneleri arasında 400 metre engellide birincilik elde etmiştir.2004 yılında 400 metre engellide Cezmi Or kupasında altın madalya kazandı, İspanya'nın Almería kentinde düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunları'nda 4x400 metre bayraklı yarışta bronz madalya kazanmıştır. İslam Oyunları'nda 4x100 metre bayrak yarışında altın, 4x400 metre engelli bayrak yarışında ise gümüş madalya kazandı.Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda Sema Apak (Sema Aydemir) ve Derya Yıldırım'la birlikte koştukları 4x400'de ise mücadeleyi 3:43.61'le üçüncü sırada bitirdi. Ancak ikinci olan Fas takımının kulvar hatası yüzünden diskalifiye olması sebebi ile takımıyla gümüş madalya kazandı.Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 3. İslami Dayanışma Oyunlarında 4x100 metre bayrak yarışında altın (Sema Apak(Sema Aydemir), Nimet Karakuşve Saliha Özyurt ile birlikte), 4x400 metre engelli bayrak yarışında ise (Sema Apak, Özge Akın ve Esma Aydemir ile birlikte) gümüş madalya kazandı.Daha önceki senelerde Survivor yarışmalarında yarışmış ve adından söz ettirmiş 26 kişi 2022 All Star Survivor'da yarışma hakkı kazandı. İki gruba ayrılan Survivor 2022 All Star yarışmacıları şöyle:Adem KılıçcıAycan YanaçBarış Murat YağcıBatuhan KaracakayaBirsen BekgözÇağan Atakan ArslanElif GörenFurkan KızılayMert ÖcalMerve AydınNagihan KaradereSema AydemirSercan YıldırımAnıl Berk BakiArdahan UzkanbaşBerkan KarabulutBerna KekliklerEvrim KeklikGizem KerimoğluGökhan KeserHikmet TuğsuzNisa BölükbaşıOgeday GirişkenSeda OcakSude BurcuYasin ObuzSurvivor yarışması TV8 isimli televizyon kanalında yayınlanan ve en az aylarca süren bir reality show programıdır. Yarışmacılar kısıtlı imkanlarla bir adaya götürülürler ve çeşitli oyunlar oynatılarak, temel insani şartlarını sağlayarak finale kadar kalmaya çalışır.Büyük finalde büyük ödülün sahibi rakiplerini SMS oylamalarıyla eleyen 1 kişi olur.