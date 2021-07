Birol Aydın: 'Tokyo'dan madalya getireceğimize inanıyoruz'

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan Fatma Damla Altın, Esra Bayrak ve Mihriban Korkmaz'ın isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdığını, bu başarılarının da altın madalya ile taçlanacağına inandığını belirtti.



Kadın Para Atletizm Milli Takımı'nın VIRTUS Dünya Şampiyonası'nda birincilik elde etmesiyle bir hayalin gerçekleştiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:



"Bu başarılar, Sayın Cumhurbaşkanımızın engellilere vermiş olduğu destekten kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanımızın engellileri kucaklamasıyla, engellilere verilen desteklerle artık bütün imkanlarımız var. Bu çocuklar yıllar önce, evlerinde kapalı, okula gitmeyen, spor yapmayan, 'Bunlardan bir şey olmaz' diye düşünülen çocuklardı. Esra Bayrak Samsun'un, Fatma Damla Tekirdağ'ın, Mihriban Korkmaz Gümüşhane'nin bir köyünden, okuma yazma bilmeyen, biraz zor öğrenebilen çocuklardı. Cumhurbaşkanımızın "Bu çocuklarımız da öğretmen olacaklar, spor yapacaklar, okula gidecekler" demesiyle, devletimizin verdiği desteklerle, engelliler kabuğunu kırarak sokaklara çıkmaya başladı. Önceki yıllarda engelli çocuğu olan köylü Ahmet amca da profesör Mehmet amca da çocuğunun engelli olduğunu söylemeye utanıyordu. Artık bu utanç duvarı kırılarak, 'Benim çocuğum da bir şey yapabilir' denilince, bugün Paralimpik Oyunları'na ilk kez Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, atletizmde 3 sporcu gönderir duruma geldi ve pandemi koşullarına rağmen bu başarıya ulaştık. Pandemi döneminde sporcuların bağışıklık sistemi daha kötü oldu, daha çok hastalandılar ama buna rağmen 3 kota hakkı elde ettik."



"2020 Tokyo Paralimpik Oyunları başlamadan 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nın çalışmalarına bile şimdiden başladık." diyen Aydın, sözlerine şöyle devam etti:



"Atletizm Milli Takımımız, dünyanın en genç takımı. Sporcumuz Esra Bayrak'ın uzun atlamada yarıştığı rakibi 38, Esra ise 21 yaşında. Paralimpik oyunlarında, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye artık 'Ben de buradayım' diyor. Önceki yıllarda yarışmalarda madalya alamazdık, bütün ülkeler marşlarını okuturken benim çok zoruma giderdi ama şimdi İstiklal Marşı'mızın okutulması, dünya şampiyonluğu elde etmek, bir federasyon başkanı olarak büyük mutluluk. 2012 yılında göreve başladığımda 70 kulübümüz vardı, şu an 630 kulüp oldu. 5 bin sporcu sayısı 40 bin sporcuya yaklaştı. Cumhurbaşkanımız, 'Evlerinden çıkamayan çocuklara spor yaptıracaksınız' demişti. 'Her engellinin yapabileceği bir spor branşı vardır' sloganımızla, her özel çocuğun yapabileceği bir spor vardır konusunda çalıştık. Kimi koşar, kimi yüzebilir, kimi de futbol oynayabilir. Biz de bu anlayışla özel kardeşlerimize 14 dalda spor yaptırıyoruz. Ülkemizin spordaki gelişmişliği, engellilere de yansıdı. Engellilere verilen pozitif ayrımcılıkla birlikte önümüzdeki yıllarda özel sporcular her dalda madalya alacak."



- "Tokyo'ya çok iddialı gidiyoruz, oradan mutlaka madalya getireceğiz"



Paralimpik oyunlarında klasman sayısı nedeniyle en az madalyanın özel sporculara dağıtıldığını anlatan Aydın, "Bizim klasmanımız az. Diğer engel gruplarının klasmanı çok, mesela bedensel engellilerin 12 klasmanı var, 1260 madalya dağıtılırken bizde 60 madalya var. Buna rağmen biz mutlaka madalyaya gideceğiz. Özel sporcularımız, dünya ve Avrupa şampiyonu oldu. Tokyo'ya çok iddialı gidiyoruz, oradan mutlaka madalya getireceğiz. Paralimpik Oyunları'na giden 3 sporcumuz bir rol model oldu. Şırnak'tan, Edirne'den, Mersin'den, ülkenin her yerinden özel sporcuların annesi arayarak, 'Benim çocuğum da spor yapsın' diye bize ulaşıyor. Tabii ki paralimpik oyunları çok önemlidir ama ondan da önemlisi bu çocukların evden çıkması, rehabilite olmalarıdır. Rehabilite olmanın yanında sporda başarıyı da getirebiliyorlar. Paralimpik oyunları havasında 1500 sporcuyla atletizm şampiyonası yapıyoruz. Koşabilen, yürüyebilen çocuklar katılıyor. 'Biz sporda da varız' dedik. Üç paralimpik branşımız olan masa tenisi, atletizm, yüzmede bu çocuklar rol model olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu Dünya Yönetim Kurulu'na seçilen Aydın, dünyadaki bütün otizmli ve down sendromlu çocukların hakkı için çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Otizmli, down sendromlu ve mental sporcuları ayrı yarıştırıyoruz. Dünyadaki bütün otizmli ve down sendromlu çocukların hakkını arıyorum. Onlara da ayrı klasman verilerek hem bu haksızlık giderilecek hem klasman sayımız artacak hem de daha çok sporcuyla paralimpik oyunlarına gideceğiz. Bu iş sevda işidir, özel sporcular zordur, bu işi sevmezseniz olmaz. Özel sporcular için 'Kirlenmeyen insan' diyebiliriz. Onlar sizin sevginizi hissederse size dokunur, yalan söylemez, bir şey elde etmek için çeşitli rollere girmezler. Şükrediyorum ki bu kadar zararsız çocuklara hizmet ediyorum. Bir madalya aldıkları zaman gözlerinin ışıltısı çok değerli. Çocuğun aldığı bir madalya tüm hayatını değiştirerek, ailelerin birleşmesini, ailelerin toplumda kabul görmesini sağlıyor. Hep itilmiş, yok sayılmış bir çocuk bir başarı elde ettiğinde, kanayan bir sosyal yaraya da merhem oluyor diye düşünüyorum."