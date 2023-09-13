Birol Aydın: 'Bu kupa bizim için bir şans'

talya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı, Anadolu Ajansını ziyaret etti.



Padova kentinde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Portekiz'i 2-1 yenerek kupaya uzanan milliler, duygularını anlattı.



Kazanılan şampiyonluğun ardından çok mutlu olduklarını ve söz verdikleri şampiyonluğu Türkiye'ye getirdiklerini vurgulayan milli futbolcular, "Biz bu kupayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a götürmek istiyoruz. Onu çok seviyoruz. Kupayı alacağımızın sözünü vermiştik ve sözümüzü tuttuk. En büyük Türkiye." açıklamasını yaptı.



"ABOUBAKAR'A MEYDAN OKUYORUM"



Turnuvanın en golcü ismi olan Mehmet Anıl Koçak, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar'ın hayranı olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Ben attığım her golden sonra Aboubakar sevinci yaptım. Onu çok seviyorum. Kendisini düelloya davet ediyorum. Benimle birlikte antrenman yapsın, ben daha çok gol atarım."



Takım kaptanı Birkan Dikici ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a mesaj göndererek, "Başkanım Ryan Kent'i ve Dusan Tadic'i çok seviyorum. Kendim için Ryan Kent, arkadaşım için de Dusan Tadic forması istiyorum." diye konuştu.



"HİÇ BU KADAR HEYECANLANMADIM"



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, kazanılan kupanın anlamının çok büyük olduğuna dikkati çekti.



Kupada çok uzun süren emekler olduğunu vurgulayan Aydın, "Yıllar önce 'Okuyamaz, çalışamaz.' denilen bu çocuklara imkan verildiğinde neler başardıklarını gösterdik biz. Bu kupa o kadar anlamlı ki bu kupayı gören özel bir çocuğun annesi, 'Benim çocuğum da neler başarabiliyormuş.' diyebilecek. Biz aslında bunu başardık. Bizim diğer insanlardan farkımız, biraz daha yavaş öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.



Çocukların imkan verilmesi durumunda çok şey başaracaklarının altını çizen Aydın, şöyle devam etti:



"Futsal Milli Takımı, Avrupa'nın göbeğinde Avrupalıları yenerek, en son Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyon oldu. Ben hayatımda hiçbir maçta bu kadar heyecanlanmadım. Önce 1-0 geriye düştük, sonra çocuklar skoru 2-1 yaptı. Bu kupayla belki de Türkiye'de ulaşamadığım engelli bireylere spor yaptırma şansı yakalayacağım. Onun için bu kupayı çok önemsiyorum. Bu kupada emeği olan antrenör kardeşlerime, sporculara, ailelerine çok teşekkür ediyorum. TÖSSFED, gönüllülükle çalışan bir federasyon. Dört antrenörümüz gönüllü olarak burada görev yapıyor."







