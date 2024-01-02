Birmingham'da Rooney ile ayrılık!

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham, teknik direktör Wayne Rooney ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Birmingham'da Rooney ile ayrılık!
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02 Ocak 2024 14:24
İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'da ayrılık gerçekleşti.

Birmingham, teknik direktör Wayne Rooney ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İngiliz ekibine Ekim ayında imza atan Rooney, takımın başında çıktığı 15 maçta 0.67 puan ortalamasıyla 10 puan topladı.

Birmingham, 26 haftası geride kalan Championship'te topladığı 28 puanla 20. sırada yer alıyor.

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