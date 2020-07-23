Birmingham, Bellingham'ın formasını emekli etti!

Birmingham City, Borussia Dortmund'a transfer olan 17 yaşındaki Jude Bellingham'ın formasını emekli etti

Haber; AA
Birmingham, Bellingham'ın formasını emekli etti!
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23 Temmuz 2020 21:15
İngiltere Championship ekibi Birmingham City, Almanya'nın Borussia Dortmund takımına transfer olan Jude Bellingham'ın formasının emekliye ayrıldığını açıkladı.

Birmingham City Kulübü, altyapıdan yetişen 17 yaşındaki Bellingham'ın 22 numaralı formasının genç futbolculara ilham kaynağı olması amacıyla emekli edildiğini duyurdu.

Borussia Dortmund'un 25 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği İngiliz orta saha oyuncusu Bellingham, geçen sezon Birmingham City formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkarak 4 gol atmıştı.

Bellingham'ın transferiyle 17 yaşındaki bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli rekoru kırılmıştı.



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