Birleşmiş Milletler değil Galatasaray

Yeni transferleriyle Galatasaray'ın kadrosu adeta Birleşmiş Milletler'i andırdı. Gomis, Sacha Boey ve Dubois ile en fazla yabancı Fransa'dan...Muslera ve Torreira Uruguay, Nelsson ve Ross Danimarka vatandaşı... Belçikalı Mertens, Arjantinli İcardi, İspanyol Mata, Hollandalı Van Aanholt, Portekizli Sergio Oliveira, Norveçli Midtsjö, İsviçreli Seferovic ve Kosovalı Rashica da Sarı-Kırmızılı forma için birlikte mücadele edecek.Türk olan Yusuf Demir ise milli takım düzeyinde altyapısından yetiştiği Avusturya için ter döküyor.Bu arada Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata, bonservisi elinde fırsat transferi olarak değerlendirildi. 34 yaşındaki oyuncu hem 10 numara hem de iki kanatta oynayabilmesi nedeniyle de kadroya dahil edildi. İspanyol oyuncu, dün İstanbul'a gelirken "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bu karşılama için çok teşekkür ediyorum. Umutluyum. Taraftarlarımızla tanışmak için sabırsızlanıyorum'' dediÖte yandan Galatasaray'da yaprak dökümü yaşandı. Emre Akbaba, Adana Demirspor'a transfer olurken Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç kiralık olarak Ankaragücü'nün yolunu tuttu. Oğulcan Çağlayan Giresun'a giderken, Christian Luyindama da %50 ücretini G.Saray'ın ödemesi koşulu ile Antalyaspor'a kiralandı.