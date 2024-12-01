Birleşik Fenerbahçeliler Derneği'nden basınla buluştu

Birleşik Fenerbahçeliler Derneği, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Birleşik Fenerbahçeliler Derneği'nden basınla buluştu
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01 Aralık 2024 13:25
Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED), Ankaralı basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.

Mövenpick Otel'de düzenlenen toplantıya BİRFED Başkanı Serhat Öztürk, derneğin yönetim kurulu üyeleri, Ankaralı Fenerbahçeliler ve diğer ilgililer katıldı.

Serhat Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada, derneğin yaklaşık 5 ay önce kurulduğunu ifade etti.

"Birlikten kuvvet doğar" düşüncesiyle Fenerbahçe'ye hizmet etmek istediklerini vurgulayan Öztürk, "Dernek olarak Fenerbahçe adı altında sosyal sorumluluk projelerine hizmet etmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin adını ve büyüklüğünü, yardım ve sosyal sorumluluk projelerinde de etkin olarak duyurmayı hedefliyoruz. Fenerbahçe'yi her platformda daha da yukarılara taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Serhat Öztürk, Ankaralı Fenerbahçelileri de derneklerine beklediklerini sözlerine ekledi.

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