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Birkan Batuk, Pınar Karşıyaka'da

Tahincioğlu Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'ten eski oyuncusu Birkan Batuk'u yuvaya döndürdü.

Kaynak: DHA
Birkan Batuk, Pınar Karşıyaka'da
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03 Ocak 2019 15:59
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçta aldığı 4 mağlubiyetle Play-Off hattının dışına çıktıktan sonra kaptan Erdi'yi kadro dışı bırakıp oyunculara para cezası kesen Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'ten eski oyuncusu Birkan Batuk'u yuvaya döndürdü.

Kariyerinde 2009-2012 yılları arasında yeşil-kırmızılı formayı terleten 29 yaşındaki şutör guard sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi.

Transfer yasağını takımın isim sponsoru Yaşar Holding'in desteğiyle açan Pınar Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve A Milli Takım'ın NBA patentli pivotu Semih Erden'le de temaslarını sürdürüyor.

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