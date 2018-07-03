'Birkaç transferle kampı tamamlayacağız'

"Ligde kalma anlamında çalışmalara başladık"

"İnşallah bu ligin kalıcı takımlarından biri olacağız"

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından, 2018-2019 sezonu hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren idman, ısınma hareketleriyle başladı.Kondisyon çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda pas organizasyonları ve koşuyla tamamlandı.Erzurum temsilcisinin, ilk etap kamp çalışmalarını 14 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda sürdüreceği belirtildi.Teknik direktör Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan yıl elde edilen Süper Lig'e yükselme başarısından sonra yeni sezona iyi başladıklarını söyledi.Kendilerinden büyük beklentiler olduğunu anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Hem bu beklentiyi karşılama hem de bu ligde kalma anlamında çalışmalara başladık. İlk kampımızı Topuk Yaylası'nda yapıyoruz." dedi.İlk etap kampında futbolcuların özellikle kondisyon anlamında çalışmasını sağladıklarını vurgulayan Altıparmak, "Birkaç transfer çalışması yaptık, arkadaşlarımız da kampa katıldı. Her gün birkaç transferle inşallah kamp sezonunu tamamlayacağız. Transfer işinin yüzde 90'ını tamamlayıp kampı bitirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.Yeni sezondan beklentilerinin ligde kalıcı olmak olduğunun altını çizen Altıparmak, şunları kaydetti:"Bunu sağlamak için hem bizim birlikteliğimiz hem de şehrimizin birlikteliği önemli. Spor Toto 1. Lig'de sağladığımız özellikle iç saha özelliğini, Süper Lig'de de sağlayıp inşallah kalıcı takımlarından biri olacağız. Bu kapsamda çalışmalarımız son hızıyla sürüyor. Doğru planlama ve doğru çalışma ile bu ligin kalıcısı olursunuz. Her yıl lig başladığında, ligdeki 3-4 takımı özellikle gösterirler, Akhisar gibi... Onlar ligin daimi takımı oldular, yeter ki doğru planlamayı yapın. Biz de onun peşindeyiz."