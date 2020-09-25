Biri gidecek, Ze Luis gelecek!

Hem oyuncu hem de kulübü ile anlaşma sağlandı. Transferin gerçekleşmesi için başta Rodrigues olmak üzere Dirar'a teklifler bekleniyor. Bu isimleri gitmeye ikna etmek için başkan Ali Koç devreye girecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Biri gidecek, Ze Luis gelecek!
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25 Eylül 2020 07:55
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Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ze Luis ve 2023'e kadar sözleşmesi olduğu kulübü Porto ile prensip anlaşması sağlandı. Ancak 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı yıldızın imza atabilmesi için kadrodan bir futbolcu gönderilmesi gerekiyor.

Başta Rodrigues olmak üzere, Dirar ile ilgili teklif bekleniyor. Rodrigues, Olympiakos'un teklifine rağmen ayrılmak istemiyor.

Son olarak bu oyuncuyu ikna için Başkan Ali Koç görüşme yapacak.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

Portekiz basınından O Jogo gazetesine göre, F.Bahçe, Porto'ya 6 milyon Euro ödeyecek. Bunun bir kısmı kiralama bedeli, bir kısmı da satın alma opsiyonu olacak.

6 milyon Euro'luk (53.5 milyon TL) ücret, 3 sezona yayılacak ve eşit taksitlerle ödenecek.



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