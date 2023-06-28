Birgül Erken, serbest dalışta yeni rekortmenler yetiştirmeye çalışıyor

Milli sporcu Birgül Erken, serbest dalışta yeni rekortmen sporcular yetiştirmeye çalıştığını ifade etti.



Bu kapsamda 51 yaşındaki tecrübeli sporcunun öncülüğünde yapılan, "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı" projesinin ikinci ayağı, Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirildi.



Seçilen 4 öğrenci, "Birgül Erken'le derinlere dalıyoruz" projesiyle dünya çapında marka bir yer haline gelen ilçede derinlik deneyimi yaşadı.



Milli sporcu Erken, altyapıyı kurgulamak, yeni milli sporculara, yeni rekortmenlere el vermek adına bu projenin derinlik ayağını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Kaş'taki Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Tesisi'nde bir hafta boyunca 30 saat süreyle 4 öğrenciye eğitim verdiğini kaydeden Erken, "İlk projemizde 150 sporcuya eğitim vermiştik. Bu sporcuların içinden seçilen, madalya ve kupa alan 4 öğrenci, projeye katılma şansı elde edip, derinliği deneyimledi. Çok başarılı oldular. Burada amaç, ilerleyen dönemde yeni ve milli sporcuların temelini atmak." dedi.



"Kaş, dünya çapında marka bir yer haline geldi"



Öğrencilerin Kaş'ta milli sporcular Taylan Ülgen ve Mete Mordağ'la da biraya gelip, onların tecrübelerinden faydalandıklarını dile getiren Erken, bu sporun tanıtımı için hep birlikte emek verdiklerini anlattı.



Kaş'taki eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin derinliğe adapte olduğunu ifade eden Erken, "Birçok egzersiz yaptık. Kaş'ın doğasını, dalışa olan yatkınlığını da görüp, farklı bir eğitim almış oldular. Kaş, dünya çapında marka bir yer haline geldi. Burada, ileriki dönemlerde bayrağımızı dalgalandıracak gençler yetişiyor." diye konuştu.



Proje hakkında bilgi veren Erken, "Derinlik daha zor bir branş. Öğrencilerin derinliğe vücudunu adapte etmek adına hem kursu tamamladık hem de yoga meditasyon dahil bütün egzersizleri işin içine kattık. Derinler büyüleyici. Bazıları bu alanda kariyer yapmak istiyor, umut vadediyor. Ben de heyecanlıyım. Bayrağımızı dalgalandıracak gençler hazırlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Erken, proje kapsamında buradaki çalışmalarında yardımları için Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a, belediye çalışanlarına, emeği geçen İçişleri Bakanlığına teşekkür ettiğini kaydetti.



Bu projeden sonra Bahamalar'da dünyanın en prestijli yarışmasına katılacağını açıklayan Erken, "20-30 Temmuz'da gerçekleşecek Vartical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edeceğim. Bu özel bir yarışma. Ağustos'ta Honduras'ta yapılacak Dünya Şampiyonası'na milli takımla gitmeyi umut ediyorum. Sonrasında yine başka projeler var. Şubat ayında 2024 buz altı rekorunu deneyeceğiz. Umarım güzel şeyler yapacağız ve bayrağımızı her platformda en iyi şekilde dalgalandırıp yücelere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.



Öğrencilerden Furkan Kıvcı ise bu proje kapsamında eğitim aldıklarını, derinlik antrenmanlarını yaptıklarını ve bunun paha biçilemez olduğunu dile getirdi.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ