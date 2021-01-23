Birevim Elazığ İl Özel İdare'de tur sevinci

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu üçüncü maçında Çekya temsilcisi KP Brno'yu 73-61 yenen ve namağlup lider olarak son 16 turuna kalan Birevim Elazığ İl Özel İdare'de büyük sevinç yaşanıyor.



Gruptaki ilk maçında Rusya temsilcisi MBA Moskova'yı 85-74, ikinci maçında ise Polonya ekibi InvestInTheWest ENEA'yı 88-76 yenen Elazığ İl Özel İdare, 3'de 3 yaparak adını bir üst tura yazdırdı.



Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay, AA muhabirine, takım olarak en başından beri büyük bir gayret ve özveri içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Kulübün maddi anlamda zor günler geçirdiğini ancak gelinen noktada bu sıkıntıları aşarak takımın moral ve motivasyonunu her geçen gün daha da arttırmayı başardıklarını aktaran Alpay, şöyle konuştu:



"Takımıma her zaman güvendim, mağlubiyetlerden sonra bile takımımın arkasında durmaya devam ettim. Bugün gelinen noktada Elazığ tarihinde ilk defa Avrupa kupasına katıldık. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası mücadelesinde 3 maçın 3'ünü de kazanarak gruptan lider çıkmak, bizim için çok önemli bir başarı oldu, gücümüzü güç kattı. Depremden ve salgından etkilenen bütün Elazığlılara bu galibiyetleri, liderliği armağan ediyoruz. Gururluyuz, mutluyuz. İnşallah bu başarının devamının geleceğine inanıyoruz. Hem ligde hem de Avrupa'da emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Yine takımımızı en kötü zamanında destekleyen Elazığ Valimiz Erkaya Yırık ile Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'ye teşekkür ediyorum. Bu takım hepimizin. Elazığ'a hayırlı olsun."



Alpay, Birevim Elazığ İl Özel İdare kafilesinin, Çekya'da galibiyeti Elazığ halayı çekerek kutladığını sözlerine ekledi.



Birevim Elazığ İl Özel İdare, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda ise bir diğer Türk ekibi Bellona Kayseri Basketbol ile eşleşti.



