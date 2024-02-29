Çok sayıda NBA yıldızının, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı'nın Altın Madalya maratonunda yer almasının "garanti olduğu" bildirildi.



2024 Olimpiyat Oyunları'na hâlâ birkaç ay olsa da, ABD Milli Takımı'nın bu yıl altın madalya kazanmasına yardımcı olmayı amaçlayan süperstarların sayısı giderek artıyor.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, son dakika değişiklikleri ihtimali haricinde, altı NBA yıldızının "garanti" olduğu söylendi:



"Celtics'in yıldız guardı Jrue Holiday'in, öngörülemeyen koşullar dışında ABD Milli Takımının 2024 Olimpiyatları kadrosunun 12 üyesi arasında yer alması bekleniyor. Holiday, aralarında Kevin Durant, LeBron James, Stephen Curry, Joel Embiid, Jayson Tatum ve Devin Booker'ın da bulunduğu Paris Oyunları için garanti kabul edilen birçok süperstar oyuncu arasına katılıyor olacak."



Geçtiğimiz yaz FIBA Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamlayan ABD Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmesi konusunda büyük endişeler ortaya çıkmış olsa da, birçok süperstarın aylar öncesinden ABD için taahhüt etmesiyle bazı endişeler hafiflemişti.





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