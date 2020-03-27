Birce Akalay: "10 günde 100 bin yol yapmış gibiyim"

Koronavirüs endişesi ünlüleri de etkisi altına aldı. Oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından salgın sonrasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Birce Akalay: '10 günde 100 bin yol yapmış gibiyim'
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27 Mart 2020 13:52
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Birce Akalay, hesabından yaptığı son paylaşımda pek çok kişinin aklına gelen soruları ve cevaplarını takipçileriyle paylaştı.

Akalay şunları söyledi: "Bugünler geçtiğinde tamamını nasıl hatırlayacağız bilmiyorum. Ama çok şey öğrendiğimiz kesin. Ben 10 günde 100.000 km yapmış gibi hissediyorum. Her şeyimiz var ama aslında hiç yokmuş gibi. Belirsizlik hepimiz için zor. Yolumuzun sonu aydınlık olsun."



 

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