'Bırakmam Seni' tanıtım filmi duygulandırdı

Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyası için hazırlanan tanıtım filmi taraftarlar büyük beğeni aldı.
Sosyal medyada sıkça paylaşılan videoda Beşiktaş'ın Çanakkale'de şehit olan 8 sporcusu konu edildi.
İzleyenlere duygusal anlar yaşatan filmde "Biz onbir arkadaşız, lakin arkamız var" denildi.
Sosyal medyada sıkça paylaşılan videoda Beşiktaş'ın Çanakkale'de şehit olan 8 sporcusu konu edildi.
İzleyenlere duygusal anlar yaşatan filmde "Biz onbir arkadaşız, lakin arkamız var" denildi.
Biz 11 arkadaşız, lakin arkamız daha var!#BırakmamSeni @BesiktASK pic.twitter.com/dmmgI1KNjr
— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 12, 2020