"Bırakmam Seni" tanıtım filmi duygulandırdı

Beşiktaş'ın kampanyası için hazırlanan tanıtım filmi taraftarlar büyük beğeni aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
'Bırakmam Seni' tanıtım filmi duygulandırdı
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13 Haziran 2020 13:36
Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyası için hazırlanan tanıtım filmi taraftarlar büyük beğeni aldı.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan videoda Beşiktaş'ın Çanakkale'de şehit olan 8 sporcusu konu edildi.

İzleyenlere duygusal anlar yaşatan filmde "Biz onbir arkadaşız, lakin arkamız var" denildi.



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