Bir zamanlar çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor?

Sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonu için de sayılı günler kaldı. Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşanan olayları anlatan dizi perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?'Bir Zamanlar Çukurova'da sevdası için öldürmeyi göze almış Yılmaz ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden Züleyha'nın hikayesinde köprünün altından çok sular aktı; kimi zaman onlar vazgeçti, kimi zaman hayat onları birbirinden vazgeçirdi!.Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölümü 17 Eylül Perşembe akşamı Atv ekranlarında yayınlanacak.Bir Zamanlar Çukurova'nın heyecanla beklenen yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda Züleyha Yılmaz'a Adnan'ın onun oğlu olduğu gerçeğini söylüyor. Yılmaz Fekeli'ye vicdan azabı çektiğini anlatırken Demir ile karşı karşıya gelmesi ise kaçınılmaz oluyor.Oğlu için Züleyha ve Yılmaz'ı ayıran Hünkar'ın kanatları hem kendi aşk acısıyla hem de annelik sınavı ile defalarca kırıldı. O şimdi, kaderini değiştirdiği Züleyha'yı hem kendi oğlundan koruyor, hem de Züleyha evlatlarına kavuşsun diye uğraşıyor.Yılmaz, Züleyha'dan vazgeçmemek için evliliğinden, Müjgan'dan, Çukurova'daki "Beyliğinden" vazgeçiyor ama babam dediği Fekeli, onu kaderine razı olmaya ikna etmeye çalışıyor.Çukurova'nın en muşhur çiftliği olan Aladağ Çiftliği'nin sahibidir. Oldukça güçlü ve saygı duyulan bir kadındır. Tek amacı mirasını bütün kudretiyle oğluna devretmektir. Bunun için zaman zaman vicdanına ve mantığına uymayacak kararlar vermek zorunda kalır.Hünkar'ın oğlu çiftliğin varisidir. O da annesi gibi gücü sever ve her şeyi hakimiyeti altında tutmayı ister. Züleyha'ya aşıktır ve onun için yapamayacağı hiçbir şey yoktur.Yılmaz bir fabrika işçisidir ve Züleyha'ya aşıktır. Züleyha için katil olmuştur ve birlikte kaçarak Hünkar'ın çiftliğinde işçi olarak çalışmaya başlarlar. Fakat kaçak oldukları için kendileriyle ilgili gerçekleri söylemek istemezler ve kendilerini kardeş olarak tanıtırlar. İşler de tam bu noktada çığrından çıkar.Züleyha kimsesi olmayan genç bir kızdır. Ona şiddet uygulayan üvey abisi ile yaşamaktadır. Yılmaz ile gittikleri çiftlikte eğer Demir ile evlenmezse Yılmaz'ın ihbar edileceği tehdidini alır. Yılmaz'ın hayatını kurtarmak için Demir ile evlenmeyi kabul eder.Şermin Demir'in kuzenidir. Tek amacı çiftliğe sahip olup Hünkar kadar kudretli biri olmaktır. Bunun için elinden geleni ardına koymaz.Sabahattin Şermin'in eşidir. Kendisi bir doktordur. Şermin'in yaptıklarına katlanamaz ve sürekli içerek kendisini oyalamaya çalışır.Gaffur çiftliğin kahyasıdır. Yılmaz'ın asker arkadaşıdır. Onları çiftliğe alan Gaffur'dur. Çiftlikte olan biten her şeyden haberi vardır. Demir'in kendisinin yerine geçeceğini düşündüğünden ona yardımcı olmak istemez.Saniye Gaffur'un eşidir. O da çiftlikte aşçılık yapmaktadır. Hünkar Hanım'ın her işine o koşar. Oldukça cilveli ve son derece zeki bir kadındır.Hünkar'ın annesidir. Alzheimer'la mücadele etmektedir. Hünkar ona çocuğuymuş gibi bakar, üzerine titrer.Gülten Gaffur'un kardeşidir. O da çiftlikte çalışmaktadır. Demire' aşık olmuştur.Fadik de aslında mutfakta çalışmaktadır ama daha sonra Hammine'ye bakmakla görevlendirilir.Behice de güçlü kuvvetli bir kadındır. Yaşadığı şehirde bazı problemler yaşayınca Adana'ya gelir. Oldukça meraklı ve zeki olan Behice, gizli saklı dönen tüm işlerin ortaya dökülmesi için elinden geleni yapar. Hünkar'ın Demir'i koruduğu gibi o da yeğeni Müjgan'ın her koşulda yanındadır.Müjgan başarılı ve güzel bir doktordur. Yılmaz'a aşık olur fakat Yılmaz ve Züleyha arasında olanları öğrendikten sonra işler değişir. İlişkisini sürekli diken üstünde yaşamaya başlar.Fekeli Demir'in babasının katilidir. Aslında Demir'in babasıyla çok yakın arkadaşlardır fakat bir arazi meselesinde Demir'in babası Fekeli'yi kandırınca Fekeli onu öldürür. Hapishane'de Yılmaz'la tanışır. Yılmaz'ın da kendisiyle aynı kişilerle düşman olduğunu öğrenince birlikte hareket etmeye başlarlar.