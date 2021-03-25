Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm izle Perşembe yeni bölüm son bölüm

Yeni bölümüyle Bir Zamanlar Çukurova Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor ve 89. bölümde birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Vatandaşlar çok izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin canlı yayın 89. bölüm 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 20:00'yi iple çekiyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle canlı izle full kesintisiz ATV HD ile yayınlanıyor ve perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm son bölüm izle yeni bölüm yeniden milyonlarca izleyiciyi bekliyor.Ümit konusu vicdanını sızlatsa da, tüm yaşananların ardından Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu eder. Büyük bir savaşın ve iki çocuğun ardından ilk kez kalpleri aynı anda birbirleri için çarpan Züleyha ve Demir, baş başa bir tatil geçirmek ve hayatlarında ilk kez gerçekten bir çift olabilmek için tatile giderler.Demir ve Züleyha'nın hem evde hem iş hayatında yakaladığı mutluluk, Ümit'i yıkar! Sevda da durumu anlamış ve Ümit'in kapısına dayanmıştır. Şimdi Ümit, yuva yıkan kadın hikâyesinin başkahramanı olmak üzeredir! Bir kumpas için başlayan hikâyede Ümit şimdi Demir'den vazgeçebilecek mi? Ümit'e kapıldığını düşünürken, Züleyha'dan beklediği aşkın karşılığını gören Demir ise hem onu kırmadan hem de konu Züleyha'nın kalbini kıracak hale gelmeden, konuşmaya çalışır. Sevda da, babasına benzemesini istemediği Demir'in peşindedir.Gelişi ile uzun zamandır yas evi halinde duran Fekeli konağına neşe getiren Lütfiye, Züleyha'nın ziyareti ile onu da kendine hayran bırakır. Adnan'ı Fekeli'ye götüren Züleyha, Fekeli'den savaşı durdurması için yardım ister. Fekeli de Lütfiye'nin hem konağa hem de hayatlarına getirdiği neşenin farkındadır. Üstelik ailesinin bir arada tutmak için ona ihtiyacı vardır. Müjgan, bir kez daha intikam savaşı peşinde bir adamla olmak istemiyordur. Fikret'i vazgeçirmeye çalışır ama bu aralarının daha gerilmesine neden olur. Fikret ise Müjgan'ı kaybetmek istemediğine karar vermiştir. Onu, kendi hikâyesinin haklılığına da aşkına da inandırmak isteyecektir.Lütfiye ise, en başından bu yana bildiği sırları kendine saklasa da Fikret ile konuşup onu vazgeçirmeye çalışır ama tüm çabalar nafiledir. Fikret, savaşından vazgeçmeyecektir. Üstelik şimdi bir de mağlubiyet yaşamış hissetmektedir. Bunun intikamını almalıdır! En başından bu yana, Züleyha ve Demir'in evliliklerinin kâğıt üzerinde kalmaması gerektiğine inanan ve her ikisini de birbirlerine tekrar kalplerini açabilmeleri için teşvik eden Sevda, mutluluklarına gölge düşmemesi için Ümit'in de karşısına çıkar. Çukurova'ya da konaktaki hayata da alışmıştır. Artık yardım eli uzatmaktan da gerektiğinde kötülüklere karşı durmaktan da çekinmeyen bir Sevda vardır. Züleyha ile birlikte Çukurova'da her geçen gün farklı hikâyeler ile gönülleri fethedeceklerdir.Demir, Ümit meselesini halletmeye çalışırken bir yandan da işleri büyütmeye çalışır. Çiftlik ile ilgili tüm konularla hanımağalar ilgilenmektedir ve Demir de bundan gurur duyacaktır. İşlerini halletmek için yoldayken gördüğü bozulmuş bir araba, bu kez Ümit gibi bir rüzgarı değil, savaşı karşısına çıkaracaktır! Demir, ummadığı bir anda kendini çok şaşıracağı bir yerde bulacaktır.Demir, Çukurova'nın dört bir yanına asılmış ve üzerinde Adnan Yaman'ın el yazısı olan mektupların olduğu afişlerin toplatılmasını emreder. Uzaktan Demir'in öfkesini izleyen Fikret'in ise şimdilik keyfi yerindedir. Çünkü afişler işe yaramıştır ve tüm Adana, artık Adnan Yaman'ın bir oğlu daha olduğunu konuşmaktadır. Bu arada taburcu olan Züleyha da afişlerle birlikte ormanda kaybolduğu gece olanları hatırlar! Ama bunları şimdi Demir'e söylemesi, öfkesini arttıracaktır! Sırrını sadece Sevda ile paylaşmaya karar verir. Olayın duyulması Fikret'i mutlu eder ama artık intikamını almak için harekete geçmenin peşindedir ve kimseye söylemeden bir felaket ile sonuçlanabilecek planını uygulamaya başlar.Fikret'in Almanya'daki sevgilisinin detaylarını öğrenmek için Ümit ile sohbet eden Müjgan, öğrendikleri ile yine hayal kırıklığına uğrar. Ancak o da Ümit'in Demir ile gittiğini bilmektedir. Bu bilgi, Ümit'e Züleyha'nın yanında Demir'i zor durumda bırakacak bir konuşmaya iter!Gülten, yolunu kesen alacaklı meselesini Gaffur'a anlatır. Gaffur elbette olayların öyle olmadığını, konuşup halledeceğini de söyler ama ikisinin henüz farkında olmadığı gerçek, Saniye'nin onları duymasıdır! Bu Gaffur için yolu sonu gibi görünmektedir. Züleyha, tıpkı Hünkar gibi hastalık falan dinlemeden işinin başına dönmeye karar verir. Demir onun bu tavrından çok mutludur. Ona bir sürprizi olduğunu söyler. Saniye konak bahçesinde o günün işlerini dağıtır. Gaffur'a tezek toplama görevi verir. Gaffur barışmaya çalışsa da Saniye'nin öfkesi dinmiyordur. Züleyha ve Demir de bir şeyler olduğunu anlar.Fekeli, Demir ile Fikret arasındaki savaşın kapıda olduğunun farkındadır. Afiş olayından sonra artık, Fikret'e söz geçiremeyeceğini de anlamıştır. Bu nedenle, Bursa'ya Fikret'in annesinin akrabalarını ziyarete gider ve oradan eski dostu Lütfiye'yi alarak döner! Bir yandan kim olduğunu bilmediği düşmanı ile savaşan, bir yandan Ümit'e verdiği sözün vicdan azabını çeken Demir için, konakta ise adeta bahar havası vardır. Züleyha ve Demir arasındaki buzlar erimiş ve aşk kapıyı çalmıştır! Üstelik Demir, Züleyha'nın iş hayatındaki desteğinden de çok memnundur. Birlikte yaptıkları ilk atılımın kutlaması da görkemli bir şekilde gerçekleşir.Tüm Adana, Demir ve Züleyha Yaman'ın iş hayatındaki başarılarını ve mutluluklarını konuşurken, Fikret'in büyük ses getirecek planı hayata geçmiştir. Ancak işler onun istediği gibi gitmeyecektir!Çukurova'nın en muşhur çiftliği olan Aladağ Çiftliği'nin sahibidir. Oldukça güçlü ve saygı duyulan bir kadındır. Tek amacı mirasını bütün kudretiyle oğluna devretmektir. Bunun için zaman zaman vicdanına ve mantığına uymayacak kararlar vermek zorunda kalır.Hünkar'ın oğlu çiftliğin varisidir. O da annesi gibi gücü sever ve her şeyi hakimiyeti altında tutmayı ister. Züleyha'ya aşıktır ve onun için yapamayacağı hiçbir şey yoktur.Yılmaz bir fabrika işçisidir ve Züleyha'ya aşıktır. Züleyha için katil olmuştur ve birlikte kaçarak Hünkar'ın çiftliğinde işçi olarak çalışmaya başlarlar. Fakat kaçak oldukları için kendileriyle ilgili gerçekleri söylemek istemezler ve kendilerini kardeş olarak tanıtırlar. İşler de tam bu noktada çığrından çıkar.Züleyha kimsesi olmayan genç bir kızdır. Ona şiddet uygulayan üvey abisi ile yaşamaktadır. Yılmaz ile gittikleri çiftlikte eğer Demir ile evlenmezse Yılmaz'ın ihbar edileceği tehdidini alır. Yılmaz'ın hayatını kurtarmak için Demir ile evlenmeyi kabul eder.Şermin Demir'in kuzenidir. Tek amacı çiftliğe sahip olup Hünkar kadar kudretli biri olmaktır. Bunun için elinden geleni ardına koymaz.Sabahattin Şermin'in eşidir. Kendisi bir doktordur. Şermin'in yaptıklarına katlanamaz ve sürekli içerek kendisini oyalamaya çalışır.Gaffur çiftliğin kahyasıdır. Yılmaz'ın asker arkadaşıdır. Onları çiftliğe alan Gaffur'dur. Çiftlikte olan biten her şeyden haberi vardır. Demir'in kendisinin yerine geçeceğini düşündüğünden ona yardımcı olmak istemez.Saniye Gaffur'un eşidir. O da çiftlikte aşçılık yapmaktadır. Hünkar Hanım'ın her işine o koşar. Oldukça cilveli ve son derece zeki bir kadındır.Hünkar'ın annesidir. Alzheimer'la mücadele etmektedir. Hünkar ona çocuğuymuş gibi bakar, üzerine titrer.Gülten Gaffur'un kardeşidir. O da çiftlikte çalışmaktadır. Demire' aşık olmuştur.Fadik de aslında mutfakta çalışmaktadır ama daha sonra Hammine'ye bakmakla görevlendirilir.Behice de güçlü kuvvetli bir kadındır. Yaşadığı şehirde bazı problemler yaşayınca Adana'ya gelir. Oldukça meraklı ve zeki olan Behice, gizli saklı dönen tüm işlerin ortaya dökülmesi için elinden geleni yapar. Hünkar'ın Demir'i koruduğu gibi o da yeğeni Müjgan'ın her koşulda yanındadır.Müjgan başarılı ve güzel bir doktordur. Yılmaz'a aşık olur fakat Yılmaz ve Züleyha arasında olanları öğrendikten sonra işler değişir. İlişkisini sürekli diken üstünde yaşamaya başlar.Fekeli Demir'in babasının katilidir. Aslında Demir'in babasıyla çok yakın arkadaşlardır fakat bir arazi meselesinde Demir'in babası Fekeli'yi kandırınca Fekeli onu öldürür. Hapishane'de Yılmaz'la tanışır. Yılmaz'ın da kendisiyle aynı kişilerle düşman olduğunu öğrenince birlikte hareket etmeye başlarlar.Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri Adana ve Mersin çevresinde çekiliyor.. Adana Çukurova'nın geçmiş dönem görüntülerinin kurgulanması ile Adana'da inşaatı 8 ay süren bir dizi platosu kuruldu.Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm yayınlandı ve izleyicilerin meraklı bekleyişi son buluyor son bölüm canlı yayın. Yeni bölüm Bir Zamanlar Çukurova canlı yayın için beklenen süre sona erdi ve ATV'de 25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlanacak.Canlı izle Bir Zamanlar Çukurova ATV son bölüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. İzle Bir zamanlar Çukurova dizisi büyük bir izleyici kitlesine sahip ve yeni bölüm Bir Zamanlar Çukurova her zaman bekleniyor. Yeni bölümü 25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlanacak dizinin 89. bölümü ATV'de yayınlanacak.