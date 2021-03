Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm izle Perşembe 18 Mart 2021 tek parça kesintisiz

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle canlı izle full kesintisiz ATV HD ile yayınlanıyor ve perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Bir Zamanlar Çukurova 86. bölüm son bölüm izle yeni bölüm yeniden milyonlarca izleyiciyi bekliyor.Yeni bölümüyle Bir Zamanlar Çukurova Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor ve 86. bölümde birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Vatandaşlar çok izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin canlı yayın 86. bölüm 4 Mart 2021 Perşembe günü saat 20:00'yi iple çekiyor. Yeni bölümde yine en heyecanlı anlar izleyicileri ekran başına kilitleyecek ve Bir Zamanlar Çukurova senaryosu ve oyunculukları, çekim mekanları ile akıllardan çıkmayacak bir bölüme imza atacak.Demir, Çukurova'nın dört bir yanına asılmış ve üzerinde Adnan Yaman'ın el yazısı olan mektupların olduğu afişlerin toplatılmasını emreder. Uzaktan Demir'in öfkesini izleyen Fikret'in ise şimdilik keyfi yerindedir. Çünkü afişler işe yaramıştır ve tüm Adana, artık Adnan Yaman'ın bir oğlu daha olduğunu konuşmaktadır. Bu arada taburcu olan Züleyha da afişlerle birlikte ormanda kaybolduğu gece olanları hatırlar! Ama bunları şimdi Demir'e söylemesi, öfkesini arttıracaktır! Sırrını sadece Sevda ile paylaşmaya karar verir. Olayın duyulması Fikret'i mutlu eder ama artık intikamını almak için harekete geçmenin peşindedir ve kimseye söylemeden bir felaket ile sonuçlanabilecek planını uygulamaya başlar.Fikret'in Almanya'daki sevgilisinin detaylarını öğrenmek için Ümit ile sohbet eden Müjgan, öğrendikleri ile yine hayal kırıklığına uğrar. Ancak o da Ümit'in Demir ile gittiğini bilmektedir. Bu bilgi, Ümit'e Züleyha'nın yanında Demir'i zor durumda bırakacak bir konuşmaya iter!Gülten, yolunu kesen alacaklı meselesini Gaffur'a anlatır. Gaffur elbette olayların öyle olmadığını, konuşup halledeceğini de söyler ama ikisinin henüz farkında olmadığı gerçek, Saniye'nin onları duymasıdır! Bu Gaffur için yolu sonu gibi görünmektedir. Züleyha, tıpkı Hünkar gibi hastalık falan dinlemeden işinin başına dönmeye karar verir. Demir onun bu tavrından çok mutludur. Ona bir sürprizi olduğunu söyler. Saniye konak bahçesinde o günün işlerini dağıtır. Gaffur'a tezek toplama görevi verir. Gaffur barışmaya çalışsa da Saniye'nin öfkesi dinmiyordur. Züleyha ve Demir de bir şeyler olduğunu anlar.Fekeli, Demir ile Fikret arasındaki savaşın kapıda olduğunun farkındadır. Afiş olayından sonra artık, Fikret'e söz geçiremeyeceğini de anlamıştır. Bu nedenle, Bursa'ya Fikret'in annesinin akrabalarını ziyarete gider ve oradan eski dostu Lütfiye'yi alarak döner!Bir yandan kim olduğunu bilmediği düşmanı ile savaşan, bir yandan Ümit'e verdiği sözün vicdan azabını çeken Demir için, konakta ise adeta bahar havası vardır. Züleyha ve Demir arasındaki buzlar erimiş ve aşk kapıyı çalmıştır! Üstelik Demir, Züleyha'nın iş hayatındaki desteğinden de çok memnundur. Birlikte yaptıkları ilk atılımın kutlaması da görkemli bir şekilde gerçekleşir.Tüm Adana, Demir ve Züleyha Yaman'ın iş hayatındaki başarılarını ve mutluluklarını konuşurken, Fikret'in büyük ses getirecek planı hayata geçmiştir. Ancak işler onun istediği gibi gitmeyecektir!Hünkar'ın intikamını almak için işbirliği yapan, kayıp yarının ardından sükunet içinde ilişkilerine devam eden Fekeli ve Demir'i yeniden karşı karşıya getirecek bilgi Fikret'in itirafı olacaktır. Fikret, her ne kadar Yılmaz'ın intikamını almak için Adnan Yaman'ın mezar taşını kırdığını söylese de Fekeli'nin bu söylediğine inanmamasının arkasındaki tek gerçek: Fikret'in Adnan Yaman'ın oğlu olduğudur! Fikret, Adnan Yaman'ın çocuğu, Demir'in ise kardeşi olduğunu, Fekeli'ye itiraf edecektir! Ve bu itiraf Çukurova'da barış rüzgârının uzun sürmeyeceğinin habercisidir!Züleyha ve Demir, hem aileleri hem de şirket için pek çok başarılı iş yapıp, cemiyetin önünde birlikte yer alsalar da, Ümit ve Demir ilişkisi devam edecektir. Sevda, artık bu duruma kayıtsız kalmayacak ve Ümit'in karşısına dikilecektir. Ancak beklenmedik olaylar da kapıdadır!Ümit, boşanma kararına çok sevinir ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını ister. Demir ise heyecanlı ve mutludur. Çocukların ve Züleyha'nın nerede yaşayacağını, Ümit ve kendisinin evinin nerede olacağına dair planlar yapar. Çukurova'ya döndüğünde yeni ve büyük bir aşka yelken açmış olacaktır. Bu süreçte evi aramak hiç aklına gelmez.Demir'in, babasına iftira atanı karşısına çıkmaya çağırdığı gazete ilanı, tüm şehrin ilk konusu haline gelir. Her köşede bu konuşulurken, hastanede de bu ilan gündemdedir. İlanı gören Bahtiyar, Fikret'i aramaya başlar. Çünkü onun bildiği hikaye ile bu gazete ilanı aynı değildir. O sırada, ilanı gören Şermin de koşarak konağa gidecektir.İstanbul'da gerçekleri araştıran Züleyha, Adnan Yaman'ın bu kadar acımasız olabileceğine inanmamaktadır. Mektupları yazan her kimse, bazı şeyler yerine oturmamaktadır. Sevda ise ne olursa olsun, bir çocuğu ortada bırakabilmiş bir adamı sevdiğine çok üzgündür. Öğrendiklerinin ağırlığı ile daha fazla İstanbul'da kalmadan Adana'ya dönerler. Döner dönmez de Züleyha'yı acilen şirkete çağırırlar. Demir'in ne zaman döneceğini bilemediklerinden Züleyha'dan birkaç imza atmasını isterler.Demir'in yokluğunda halledilmesi gereken vergi işleri için imzaları atan Züleyha, bu arada Yamanların mal varlıklarında yapılan değişiklikleri öğrenir. Demir, Leyla ve Adnan için pek çok değişiklik yapmıştır. İşini bitiren Züleyha eve gitmek için odasından çıkar. Ancak sonra kendisinden kimse haber alamaz!Akşam olup Züleyha eve dönmeyince, Saniye ve Sevda korkmaya başlar. Şermin'in de dahil olmasıyla, ne yapacaklarına karar verirler. Şermin, Demir'i bulmaya çalışırken, Sevda ve Saniye Fekeli'den yardım isteyecektir. Şermin, Demir'i ararken, çok önemli başka bir bilgiye ulaşır. Tüm Adanalılar da, çevre illere kadar her yerde, her taşın altında her köşede hanımağalarını aramaya başlar. Ancak Züleyha'dan da arabasından da tek bir iz yoktur! Tüm bunlar olup biterken, Demir ve Ümit Çukurova'ya dönerler! Bu arada Fekeli de Fikret'in yokluğundan şüphelenip onun peşine düşer.Çukurova'nın en muşhur çiftliği olan Aladağ Çiftliği'nin sahibidir. Oldukça güçlü ve saygı duyulan bir kadındır. Tek amacı mirasını bütün kudretiyle oğluna devretmektir. Bunun için zaman zaman vicdanına ve mantığına uymayacak kararlar vermek zorunda kalır.Hünkar'ın oğlu çiftliğin varisidir. O da annesi gibi gücü sever ve her şeyi hakimiyeti altında tutmayı ister. Züleyha'ya aşıktır ve onun için yapamayacağı hiçbir şey yoktur.Yılmaz bir fabrika işçisidir ve Züleyha'ya aşıktır. Züleyha için katil olmuştur ve birlikte kaçarak Hünkar'ın çiftliğinde işçi olarak çalışmaya başlarlar. Fakat kaçak oldukları için kendileriyle ilgili gerçekleri söylemek istemezler ve kendilerini kardeş olarak tanıtırlar. İşler de tam bu noktada çığrından çıkar.Züleyha kimsesi olmayan genç bir kızdır. Ona şiddet uygulayan üvey abisi ile yaşamaktadır. Yılmaz ile gittikleri çiftlikte eğer Demir ile evlenmezse Yılmaz'ın ihbar edileceği tehdidini alır. Yılmaz'ın hayatını kurtarmak için Demir ile evlenmeyi kabul eder.Şermin Demir'in kuzenidir. Tek amacı çiftliğe sahip olup Hünkar kadar kudretli biri olmaktır. Bunun için elinden geleni ardına koymaz.Sabahattin Şermin'in eşidir. Kendisi bir doktordur. Şermin'in yaptıklarına katlanamaz ve sürekli içerek kendisini oyalamaya çalışır.Gaffur çiftliğin kahyasıdır. Yılmaz'ın asker arkadaşıdır. Onları çiftliğe alan Gaffur'dur. Çiftlikte olan biten her şeyden haberi vardır. Demir'in kendisinin yerine geçeceğini düşündüğünden ona yardımcı olmak istemez.Saniye Gaffur'un eşidir. O da çiftlikte aşçılık yapmaktadır. Hünkar Hanım'ın her işine o koşar. Oldukça cilveli ve son derece zeki bir kadındır.Hünkar'ın annesidir. Alzheimer'la mücadele etmektedir. Hünkar ona çocuğuymuş gibi bakar, üzerine titrer.Gülten Gaffur'un kardeşidir. O da çiftlikte çalışmaktadır. Demire' aşık olmuştur.Fadik de aslında mutfakta çalışmaktadır ama daha sonra Hammine'ye bakmakla görevlendirilir.Behice de güçlü kuvvetli bir kadındır. Yaşadığı şehirde bazı problemler yaşayınca Adana'ya gelir. Oldukça meraklı ve zeki olan Behice, gizli saklı dönen tüm işlerin ortaya dökülmesi için elinden geleni yapar. Hünkar'ın Demir'i koruduğu gibi o da yeğeni Müjgan'ın her koşulda yanındadır.Müjgan başarılı ve güzel bir doktordur. Yılmaz'a aşık olur fakat Yılmaz ve Züleyha arasında olanları öğrendikten sonra işler değişir. İlişkisini sürekli diken üstünde yaşamaya başlar.Fekeli Demir'in babasının katilidir. Aslında Demir'in babasıyla çok yakın arkadaşlardır fakat bir arazi meselesinde Demir'in babası Fekeli'yi kandırınca Fekeli onu öldürür. Hapishane'de Yılmaz'la tanışır. Yılmaz'ın da kendisiyle aynı kişilerle düşman olduğunu öğrenince birlikte hareket etmeye başlarlar.Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri Adana ve Mersin çevresinde çekiliyor.. Adana Çukurova'nın geçmiş dönem görüntülerinin kurgulanması ile Adana'da inşaatı 8 ay süren bir dizi platosu kuruldu.Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm yayınlandı ve izleyicilerin meraklı bekleyişi son buluyor son bölüm canlı yayın. Yeni bölüm Bir Zamanlar Çukurova canlı yayın için beklenen süre sona erdi ve ATV'de 18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlanacak.Canlı izle Bir Zamanlar Çukurova ATV son bölüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. İzle Bir zamanlar Çukurova dizisi büyük bir izleyici kitlesine sahip ve yeni bölüm Bir Zamanlar Çukurova her zaman bekleniyor. Yeni bölümü 18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlanacak dizinin 88. bölümü ATV'de yayınlanacak.