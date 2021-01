Bir Zamanlar Çukurova 81. bölüm izle 28 Ocak Perşembe

Günün en çok izlenen dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova için 28 Ocak 2020 Perşembe 81. bölüm bekleyişi sona erdi ve canlı izle son bölüm şeklinde izlenebilecek. Perşembe akşamı olan 28 Ocak 2020 gününde Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü kesintisiz yayınlanacak. Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşanan olayları anlatan dizi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle canlı izle full kesintisiz ATV HD ile yayınlanıyor ve perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor.Bir zamanlar çukurova dizisi büyük bir izleyici kitlesine sahip ve yeni bölüm Bir Zamanlar Çukurova her zaman bekleniyor. Yeni bölümü 28 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlanacak dizinin 81. bölümü ATV'de yayınlanacak.Hünkar'ın geleneklerini devam ettiren Züleyha toplu nikah için tüm hazırlıkları tamamlar. Konak da iki gelin verecektir: Gülten ve Fadik! Düğün, uzun bir aradan sonra şehre yeniden neşe getirir. Fekeli ve Züleyha'nın şahitliğinde neşe içinde bir düğün yaşanacaktır. Ancak düğün boyunca Fikret yine gözünü Demir'den ayırmaz. Hatta düğün telaşının arasında, artık planının bir sonraki aşamasına geçecek fırsatı da bulur!Demir'in annesinin tüm hisselerini de devretmesinin ardından Züleyha hem toprakların hem şirketin yönetiminde yoğun bir iş hayatına başlar. Ama elbette, yüzlerce yıldır, erkeklerin egemenliğinde iş yapmaya alışılmış topraklarda bu iş o kadar kolay olmayacaktır. Züleyha'nın kadın olmasını fırsat bilerek zorbalık yapan bir grup, karşılarında Züleyha'nın yanı sıra arkasında dimdik duran Sevda'yı bulacaktır!Sevda da, konaktaki tüm kadınlar da Züleyha'nın arkasında adeta ona bir kadın ordusu oluşturacaktır. Bu kadın dayanışması, aralarındaki başka savaşların kırgınlıklarını da yok etmeye başlar!Yılmaz'ın tüm mal varlığını satması, Behice ve Müjgan'ın tüm planlarını alt üst edecektir! Milyonlar gelecek diye otelde lüks bir hayat süren iki kadın, şimdi hem mirassız kalmanın hem de otelin parasını nasıl ödeyeceklerinin derdine düşecektir! Behice, o parayı bulmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Müjgan ise Fekeli'nin yanına da dönemeyeceklerinden, şehrin en ucuz oteline yerleşme planları yapar. Her ikisi de kayıp milyonların Züleyha'da olduğundan emindir.Ümit, Çukurova'ya bir an önce yerleşmek için ev ararken, Demir ona büyük bir iyilik yapacaktır. Şehrin başhekimine destek olmanın görevi olduğunu söylese de bu Ümit ile yakınlaşması için bir fırsattır. Fikret ve Ümit ise Demir'in bu jestini birlikte kutlayacak kadar planlarına sadıktırlar. İkisi, çok uzun zamandır bekledikleri bir döneme girmenin sevinci içindedir. Fikret, düğün telaşının arasında planlarının ikinci kısmını hayata geçirmiştir ve şimdi olayların gelişmesini bekleyeceklerdir.Züleyha, şirkete geldiğinde Demir için bırakılmış bir mektup bulur. Mektup, geçmişten bir konuşmayı anlatmaktadır ve altında isim yoktur. Çukurova'da Yamanların geçmişten gelen bir düşmanı mı vardır?Demir ve Müjgan boşanmayı kabul etmiştir. Züleyha ve Yılmaz Adnan'ı alıp, yeni evlerine yerleşir Ama kaderin bu aşk üzerindeki hikayesi henüz sona ermemiştir! Mahkemeye birlikte giden Demir ve Züleyha'nın arkasından, Kerem Ali'nin hastaneye götürüldüğü haberi ile fırtına gibi yola çıkan Yılmaz, otomobili ile uçurumdan yuvarlanır! Gözleri önünde gerçekleşen kazanın ardından, Züleyha gözyaşları ve çığlıklar ile yardım için çırpınırken, Demir, ağır yaralı Yılmaz'ı oradan çıkarmak için canını dişine takacaktır! Son bir gayretle, Yılmaz'ı kucaklayarak uzaklaştıkları anda ise otomobil havaya uçacaktır!Adeta bir can pazarı yaşanır ve Demir ile Züleyha, Yılmaz'ı hastaneye yetiştirir! Ağır yaralı olan Yılmaz ameliyata alınırken, haber de Çukurova'ya yayılır! Ancak, Müjgan ve Fikret'e kimse ulaşamaz! Bu durum Behice'yi bile telaşlandıracaktır! Fekeli ve Züleyha, Demir'e nasıl teşekkür edeceklerini bilemezler! Uzun bir ameliyat sonrası, Yılmaz gözlerini açacaktır. Olan biteni hayal meyal da olsa hatırlayan Yılmaz da can düşmanına can borçludur! İki ezeli rakip, hastane odasında, birbirlerine hem haklarını helal edecektir, hem de her ikisi de evlatlarını birbirine emanet edecek kadar, eski defterleri kapatacaktır!Tüm bu hengame içinde, Fikret hem Müjgan'a ihtiyaç duyduğu yakınlığı gösterecektir, hem de Yılmaz'ın mülkleri ile ilgili görüşmelerine devam edecektir. Fikret'in hastane ziyaretinde ise şehrin yeni doktoru kendisini beklemektedir!Saniye artık Sevda ile savaşmaktan hiç çekinmez hale gelecektir. Haminne, Sevda'ya Hünkar'ı anlattıkça, evin içinde gerginlik de artacaktır! Savaşın gerilimi artarken, Sevda'nın tüm çalışanlarla birlikte mutfağa girmesi ise herkesi şaşkına çevirecektir! Saniye, artık konakta da, Çukurova'da da kalmamaya karar verecektir. Tüm bunlar olurken, kader ise İstanbul'dan bir gece kara trene binip gelen Züleyha ve Yılmaz ile başlayan, Hünkar'ı, Fekeli'yi, Demir'i, Müjgan'ı ve tüm Çukurova'yı derinden etkileyen, değiştiren bu hikayede yeni bir sayfa açmak için beklemektedir.Çukurova'nın en muşhur çiftliği olan Aladağ Çiftliği'nin sahibidir. Oldukça güçlü ve saygı duyulan bir kadındır. Tek amacı mirasını bütün kudretiyle oğluna devretmektir. Bunun için zaman zaman vicdanına ve mantığına uymayacak kararlar vermek zorunda kalır.Hünkar'ın oğlu çiftliğin varisidir. O da annesi gibi gücü sever ve her şeyi hakimiyeti altında tutmayı ister. Züleyha'ya aşıktır ve onun için yapamayacağı hiçbir şey yoktur.Yılmaz bir fabrika işçisidir ve Züleyha'ya aşıktır. Züleyha için katil olmuştur ve birlikte kaçarak Hünkar'ın çiftliğinde işçi olarak çalışmaya başlarlar. Fakat kaçak oldukları için kendileriyle ilgili gerçekleri söylemek istemezler ve kendilerini kardeş olarak tanıtırlar. İşler de tam bu noktada çığrından çıkar.Züleyha kimsesi olmayan genç bir kızdır. Ona şiddet uygulayan üvey abisi ile yaşamaktadır. Yılmaz ile gittikleri çiftlikte eğer Demir ile evlenmezse Yılmaz'ın ihbar edileceği tehdidini alır. Yılmaz'ın hayatını kurtarmak için Demir ile evlenmeyi kabul eder.Şermin Demir'in kuzenidir. Tek amacı çiftliğe sahip olup Hünkar kadar kudretli biri olmaktır. Bunun için elinden geleni ardına koymaz.Sabahattin Şermin'in eşidir. Kendisi bir doktordur. Şermin'in yaptıklarına katlanamaz ve sürekli içerek kendisini oyalamaya çalışır.Gaffur çiftliğin kahyasıdır. Yılmaz'ın asker arkadaşıdır. Onları çiftliğe alan Gaffur'dur. Çiftlikte olan biten her şeyden haberi vardır. Demir'in kendisinin yerine geçeceğini düşündüğünden ona yardımcı olmak istemez.Saniye Gaffur'un eşidir. O da çiftlikte aşçılık yapmaktadır. Hünkar Hanım'ın her işine o koşar. Oldukça cilveli ve son derece zeki bir kadındır.Hünkar'ın annesidir. Alzheimer'la mücadele etmektedir. Hünkar ona çocuğuymuş gibi bakar, üzerine titrer.Gülten Gaffur'un kardeşidir. O da çiftlikte çalışmaktadır. Demire' aşık olmuştur.Fadik de aslında mutfakta çalışmaktadır ama daha sonra Hammine'ye bakmakla görevlendirilir.Behice de güçlü kuvvetli bir kadındır. Yaşadığı şehirde bazı problemler yaşayınca Adana'ya gelir. Oldukça meraklı ve zeki olan Behice, gizli saklı dönen tüm işlerin ortaya dökülmesi için elinden geleni yapar. Hünkar'ın Demir'i koruduğu gibi o da yeğeni Müjgan'ın her koşulda yanındadır.Müjgan başarılı ve güzel bir doktordur. Yılmaz'a aşık olur fakat Yılmaz ve Züleyha arasında olanları öğrendikten sonra işler değişir. İlişkisini sürekli diken üstünde yaşamaya başlar.Fekeli Demir'in babasının katilidir. Aslında Demir'in babasıyla çok yakın arkadaşlardır fakat bir arazi meselesinde Demir'in babası Fekeli'yi kandırınca Fekeli onu öldürür. Hapishane'de Yılmaz'la tanışır. Yılmaz'ın da kendisiyle aynı kişilerle düşman olduğunu öğrenince birlikte hareket etmeye başlarlar.Züleyha'nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterip herkes yorgunluktan zannettiği derin bir uykuya dalmıştır. Yılmaz ve Züleyha, onların kaderinin bir parçası olan 3 çocuğu da alıp, ellerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarlar! Bu kaçışta, küçük Adnan, anne ve babasına kavuşurken, Leyla babasından, Kerem Ali ise annesinden ayrılmıştır. Ancak, Züleyha ve Yılmaz, Demir ve Müjgan'ın yaptıkları onca şeyden sonra çocuklarından bir süre ayrı kalmalarına karar vermiştir. Herkes bu kaçışı uyandığında birer mektupla öğrenecektir.Fekeli, aynı anda hem oğlunu hem torununu kaybetmenin şokunu yaşarken, Demir ve Müjgan da çocuklarının yokluğunun ardından buldukları mektuplar ile büyük bir öfkeye kapılacaktır.Bunca zamandır, herkesin kaderini değiştiren bu aşk hikayesi, şimdi mutlu sona doğru yola çıkmıştır. Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Öfke ve hayal kırıklığı dolu bir fırtına, yola çıkanları yakalayacak mı? Züleyha ve Yılmaz, 3 çocukları ile başka bir ülkede, başka bir şehirde yeni bir hayata başlayabilecek mi? Yoksa bir kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek mi?Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri Adana ve Mersin çevresinde çekiliyor.. Adana Çukurova'nın geçmiş dönem görüntülerinin kurgulanması ile Adana'da inşaatı 8 ay süren bir dizi platosu kuruldu.