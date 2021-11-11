Bir Zamanlar Çukurova 112. bölüm izle ATV HD 11 Kasım Perşembe

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 112. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN







BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 112. BÖLÜM ÖZETİ



Ümit cinayetinde oklar Züleyha'yı gösterir. Jandarma Züleyha'yı almaya gelirken, Züleyha geri dönüşünün olmayacağını düşünerek konaktakilerle vedalaşır. Hakan da Fikret de bu süreçte Züleyha'dan desteğini esirgemez. Züleyha kendisini ihbar edenin Hakan Gümüşoğlu olduğu fikrine kapılır. Üstelik Hakan'ın çok yakınında olduğuna artık emindir. Züleyha umutsuzluğa kapılmışken Fikret'in ifadesi durumu oldukça değiştirecektir.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü olan 112. bölümü 11 Kasım Perşembe günü saat 20:00'de ATV'de yayınlanıyor. Yeni bölüm Bir Zamanlar Çukurova konusu, Bir Zamanlar Çukurova 112. bölüm ATV HD izle detaylarıyla birlikte açıklandı ve izleyiciler yayınlanmasını bekliyor. Peki yeni bölüm Bir Zamanlar Çukurova son bölümünde neler yaşandı, son bölüm Bir Zamanlar Çukurova izle, Bir Zamanlar Çukurova 112. bölüm tek parça reklamsız olarak izlenebiliyor.Hakan, Yamanlar Holding'in zararını karşılamayı teklif edince Züleyha buna karşılık Hakan'a hisse vermekte ısrar eder. Betül, Demir'in hissesinin bir kısmının Hakan'a devredildiğini duyunca çılgına döner ve Züleyha ile tartışmaya girer. Demir'in vekili olarak bu devir işlemine izin vermeyeceğini söyleyen Betül, durumu Abdülkadir'e anlatır. Abdülkadir, Hakan oldukça Yamanlardan para koparamayacağını anlar.Fikret, Züleyha'nın zor durumda olduğunu öğrenince zararını karşılamak için harekete geçer ve para dolu bir çantayla Züleyha'nın karşısına çıkar. Züleyha, zararı Hakan'ın karşıladığını söyleyince Fikret hayal kırıklığına uğrar.Tek başına oyun oynayan Leyla, korkunç bir kaza sonucu balkondan düşer. Konakta büyük bir panik yaşanırken Züleyha, Fikret'le beraber Leyla'yı hastaneye yetiştirir. Kazanın ihmal sonucu yaşanması konak çalışanları için korkulu bir bekleyişe sebep olur.Betül'ün Yamanlar Holding'e verdiği zarar iyice ortaya çıkar. Züleyha'nın çıkmaza girdiğini gören Hakan, tereddüt etmeden büyük fedakârlıklar yapmaya kalkınca Abdülkadir'le karşı karşıya gelir. Ortağıyla çıkar çatışması yaşayan Abdülkadir, Hakan'a intikam planlarını hatırlatır ancak Hakan, Züleyha'ya âşık olduğunu itiraf eder.Aldığı gizemli telefon sonucu kızının cinayete kurban gittiğini öğrenen Ümit'in babası, savcıya gidip durumun araştırılmasını ister. Yapılan otopsinin ardından Ümit'in ateşli silahla öldürüldüğü açığa çıkınca Züleyha'yı büyük bir korku kaplar ve Fikret'e koşar. Kafa kafaya veren Züleyha ve Fikret, bu durumun içinden çıkmak için çare ararken, Abdülkadir ve Hakan'ın sakladığı cinayet silahı ortaya çıkacak mıdır?Demir (Murat Ünalmış)Yılmaz (Uğur Güneş)Züleyha (Hilal Altınbilek)Şermin (Sibel Taşçıoğlu)Sabahattin (Turgay Aydın)Gaffur (Bülent Polat)Saniye (Selin Yeninci)Haminne (Serpil Tamur)Gülten (Selin Genç)Fadik (Polen Emre)Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu)Müjgan (Melike İpek Yalova)Fekeli (Kerem Alışık)Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri Adana ve Mersin çevresinde çekiliyor.. Adana Çukurova'nın geçmiş dönem görüntülerinin kurgulanması ile Adana'da inşaatı 8 ay süren bir dizi platosu kuruldu.Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm 7 Ekim 2021 Perşembe günü ATV'de ekranlara geliyor. Yeni bölüm Bir Zamanlar Çukurova ratinglerde Perşembe gününün şampiyonluğuna oynuyor ve hayranları tarafından çok izleniyor.