JUVENTUS'TAN SONRA HÜSRAN

SADECE LOKOMOTİV'İ DEVİRDİ

ZORU BAŞARMASI GEREK

Avrupa Ligi'nde ikinci kupa hedefiyle yola çıkan ancak evinde Benfica'ya yenilen Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor... Tarihi boyunca hep Avrupa zaferleriyle adından söz ettiren Sarı-Kırmızılılar'ın son yıllarda Edirne'den ötede yüzü gülmüyor. Bu kötü serinin sol halkası da Benfica mağlubiyeti oldu.2013-14 sezonunda unutulmaz Juventus galibiyetine imza atan Galatasaray o tarihten bu yana Avrupa'daki 25 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-Kırmızılılar 16 yenilgi yaşarken, 7 de beraberlik elde etti.Her zaman seyircisi önünde Avrupa takımlarına sahayı dar eden Galatasaray, evindeki son 9 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Cimbom son olarak bu sezon Lokomotiv Moskova'yı yenebildi.Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 'şeker gibi' bir gruba düşmesine rağmen üçüncü olabilen Cimbom eğer Benfica deplasmanında zoru başaramazsa Avrupa defterini kapatmış olacak.