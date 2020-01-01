Bir yönetici: "Oladipo artık gitti, onu takaslayacaklar..."

Bir NBA yöneticisi, Victor Oladipo'nun Indiana Pacers ile kalması durumuna şüpheyle yaklaştığını söyledi.



The Athletic'den Bob Kravitz, bir NBA yöneticisinin Pacers'ın yıldızının durumu hakkında ne düşündüğünü şu şekilde aktardı:



"Pacers için tekrar eski seviyesine çıkması lazım, çünkü 25 Mart'taki son takas tarihinden önce eğer kendisiyle bir işlem yapılacaksa, en yüksek değerine ulaşması gerekebilir. Geçenlerde bir NBA yöneticisinin bana söylediği gibi, 'O artık gitti. Onu takaslayacaklar.'"



Kravitz, Oladipo'nun Indiana'ya bağlılığı hakkında da bilgi verdi: Yıldız oyuncu, geleceği hakkında sorulduğunda belirsiz bir cevap vermişti:



"Röportajın ilerleyen kısımlarında, başka bir muhabir Indiana'ya uzun vadeli bağlılığı hakkında bir soru sormuştu. Oladipo, tüm hazırlık maçları döneminde okuduğu senaryoya bağlı kalmıştı ve yine şunu söylemişti:



'Bunlar kontrolüm dışında. Buraya ve bu ana odaklanmış durumdayım. İş tarafı artık gerçekten önemli değil. Yalnızca takımıma, takım arkadaşlarıma, koçluk kadrosuna ve sağlıklı kalmaya odaklandım.'"



