Bir yönetici: "Harden müthiş bir skorer, ama bir şampiyonluk oyuncusu değil"

Bir NBA yöneticisi, Houston Rockets süperstarı James Harden'in "müthiş bir skorer" olduğunu, ancak "şampiyonluk oyuncusu" olmadığını söyledi.



Harden, Rockets ile geçirdiği sekiz sezonun her birinde, ekibi NBA'in en iyi skorerlerinden biri olarak playofflara taşımıştı. Ancak playofflarda geçirdiği bir başka başarısız sezonda sonra, hem Harden hem de Rockets kırılma noktasına gelmişti.



Takımda geçirdiği zamanla ilgili yakın zamanda çıkan raporlardaki ayrıntılarda, işlerin daha da kötüye gittiği ortaya çıkmıştı.



Rakip bir takım yöneticisinin The Athletic'ten Sam Amick'e göre söylediği üzere, Harden'ın bir takımın kültürü üzerindeki etkisi hakkında endişeler olduğundan ötürü, kendisinin şampiyonluk oyuncusu statüsü konusunda şüpheler oluşmuş durumda:



"Eski bir MVP'nin halen kariyerinin doruk noktasındayken takasa uygun hale gelmesi durumu, normalde 30 takımın da kendisini kovalamasına yol açardı. Ancak Harden'ın sürekli top kullanması, savunma tarafında adı çıkması ve kişiliğinin birleşimi bu ilgiyi geri itiyor gibi görünüyor. Ayrıca son sekiz sezondur Houston'da bulunduğu dönemde istediklerini yaptırması da cabası."



Harden olasılığını düşünen bir ekipten yüksek rütbeli bir yetkili, 'Bu durum organizasyonunuzu mahvediyor' şeklinde konuştu.



Başka bir ön büro yöneticisi ise, 'Harden müthiş bir skorer, ancak bir şampiyonluk oyuncusu değil. İki yönlü bir oyuncu değil ve beraber oynaması zor. Kendi yolunu bulmaya o kadar alışmış ki, bir takımın kültürünü olumsuz etkileyebileceğine dair endişeler var.' ifadelerini kullandı."



