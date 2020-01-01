Bir yönetici: "Bronny James, tarihin en etkili lise sporcusu!"

Bir ayakkabı markası yöneticisine göre, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James, tüm zamanların en etkili lise sporcusu.



Bronny, basketbol ve medya dünyasında büyük takipçi sayısına sahip bir lise basketbol fenomeni haline gelmiş durumda.



247sports.com tarafından kaleme alınan bir raporda, Bronny'nin şimdiki statüsü şu şekilde belirtildi:



"Oynadığı maçın kendisi sadece bir hazırlık maçıydı, ancak bu insanların gelmesine engel olmamıştı. Sierra Canyon'un spor salonu tamamen doluydu.



Dwyane Wade'in eşi Gabrielle Union oradaydı. Danny Green içeri girmişti. Dahntay Jones vardı. Instagram basketbol ünlüleri, ayakkabı endüstrisinden adamlar ve normal basketbolseverler yer almıştı. Bazıları D-Wade'in oğlu Zaire'e bakmak için oradaydı, bazıları Kentucky'de oynayan BJ Boston'ı görmek için, bazıları da sadece gösteri için.



Ama salon, çoğunlukla Bronny James için doluydu. Sadece 15 yaşında olan James, gerçek bir lise maçı oynamadan önce bile, çoğu profesyonel sporcuyu aşan bir takipçi sayısı ve marka yüzü oluşturmuş durumda.



Bir ayakkabı markası yöneticisi, 'O, tüm zamanların en etkili lise sporcusu' şeklinde konuştu."



Bronny'nin Instagram'da 3.5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Bronny ilk sezonunda ilk beş oyuncusu seviyesinde olmasa bile, Sierra Canyon'ın maçlarının biletleri çoğunlukla tükenmiş oluyor.



Ancak, 15 yaşındaki bir sporcu için bu spot ışığının baskısı oldukça büyük olsa da, şimdiye kadarki en iyi NBA oyuncularından birinin oğlu olması, basketbol becerisini keskinleştirmek için elit seviyede yardım almasına yardımcı oluyor.



