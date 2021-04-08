Bir yıldız kaleci madeni: Türkiye!

Kayserispor'un 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar'ın performansı, Türk kalecilerin son yıllarda ciddi şekilde artan başarısının son halkası oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Bir yıldız kaleci madeni: Türkiye!
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08 Nisan 2021 09:07
Trabzonspor karşısında yaptığı 10 kurtarışla yıldızlaşan Kayserispor'un 18'lik file bekçisi Doğan Alemdar, herkesin gözünün tekrardan kaleci havuzumuza çevrilmesine neden oldu.

Son yılların en yetenekli yerli kalecilerine sahip olan A Milli Takım, yine çok sayıda alternatife sahip duruma geldi.

Trabzonspor'un 25 yaşındaki eldiveni Uğurcan 11, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin 11 maçta kalesini gole kapatırken, Uğurcan 30 mücadelede yaptığı maç başına 3.2 kurtarış ve yüzde 76 olan kurtarış yüzdesiyle ligin en iyisi oldu.

Uğurcan'ı yüzde 75 ile Doğan Alemdar takip etti. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki kalecisi Altay ise yüzde 74'lük kurtarış oranına ulaşmayı başardı.

Performansıyla dikkat çeken bir başka isim ise Göztepe'nin 22 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat oldu. İrfan, geride kalan haftalarda ağlarında 38 gol görürken, 8 maçta kalesinde geçit vermedi. Yüzde 71'lik kurtarış yüzdesi yakaladı. 



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