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Bir yıldız doğuyor; 'Eljif Elmas'

Eljif Elmas, sezon öncesi performansıyla camianın ve taraftarın beğenisini topladı.

Kaynak: Hürriyet
Bir yıldız doğuyor; 'Eljif Elmas'
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03 Ağustos 2018 04:14
Geçen sezon transfer edilen ancak yaşı nedeniyle ilk devre oynayamayan, 2. yarıda ise sakatlıktan dolayı form tutamayan Eljif Elmas, hazırlık maçlarındakiperformansıyla "bir yıldız doğuyor" dedirtti. Phillip Cocu'nun çok güvendiği genç Makedon, önceki günkü Cagliari maçında hem oynadığı futbol hem de Alper Potuk'a attırdığı ikinci golle ayakta alkışlandı.
Sahada basmadık yer bırakmayan; attığı paslara takdir toplayan Eljif Elmas'ın oynadıkça daha iyi noktaya ulaşacağı ve Avrupa'nın gözde kulüplerini peşinden koşturacağı konuşuluyor.

Alper Potuk gollerle coşturdu
Yıllardır potansiyelini tam olarak yansıtamayan Alper Potuk da sezon öncesi "Ben buradayım" dedi. Kadro yapısından ötürü bu yı özellikle orta sahada forma savaşının yaşanmasına kesin gözüye bakılırken oyuncular içinde en zayıf halka olarak gösterilen Potuk, Cagliari maçındaki futbolu ve attığı gollere rekabete hazır olduğunu ilan etti. Bireysel çalımalar yaparak da performansını arttırmaya çalışan Potuk, takımda her zaman oynayabileceğini gösterdi.

Andre Ayew iyi sinyaller verdi
Yeni transfer Andre Ayew de Fenerbahçe formasını ilk kez giydiği maçta topla çok fazla buluşamama da, koşularıyla ve ilk asistiyle beğeni uyandırdı. Oyun tarzıyla Fenerbahçelilerin sevgilisi olan Mousa Sow'u anımsatan Ayew'in takımı tanıdıkça etkisinin de artması bekleniyor. Geçen yıl tam bir hayal kırıklığı yaratan Isla da bu sezona farklı başlayan isimlerden. İsviçre kampı ve hazırlık maçlarında çok başarılı bir performans gösteren Isla, Cagliari maçının da yıldızlarındandı.

Gerek defansta gerek ofansta çok etkili oynayan Isla, Şener'le keyifli bir forma rekabeti yaşayacak gibi gözüküyor.

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