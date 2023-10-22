Bir yeniden doğuş hikayesi: İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı.

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Bir yeniden doğuş hikayesi: İrfan Can Kahveci
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22 Ekim 2023 20:47
Son güncelleme 22 Ekim 2023 20:53
Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği performansla kariyer rekorunu kırdı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 8 gol 5 asist kaydeden İrfan Can, daha önce 1 kez yaşadığı 7 gollü sezonlarını geride bırakarak kariyer rekorunu kırdı.

EKİM AYINDA GEÇTİ

İrfan Can Kahveci daha önce 2022-23 sezonunu 7 gol 4 asistle tamamlamış ve kariyer rekorunu kırmıştı. İrfan bu sezon henüz Ekim ayındayken bu rekorunu geçmeyi başardı.
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