Bir yeniden doğuş hikayesi: İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği performansla kariyer rekorunu kırdı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 8 gol 5 asist kaydeden İrfan Can, daha önce 1 kez yaşadığı 7 gollü sezonlarını geride bırakarak kariyer rekorunu kırdı.
EKİM AYINDA GEÇTİ
İrfan Can Kahveci daha önce 2022-23 sezonunu 7 gol 4 asistle tamamlamış ve kariyer rekorunu kırmıştı. İrfan bu sezon henüz Ekim ayındayken bu rekorunu geçmeyi başardı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 8 gol 5 asist kaydeden İrfan Can, daha önce 1 kez yaşadığı 7 gollü sezonlarını geride bırakarak kariyer rekorunu kırdı.
EKİM AYINDA GEÇTİ
İrfan Can Kahveci daha önce 2022-23 sezonunu 7 gol 4 asistle tamamlamış ve kariyer rekorunu kırmıştı. İrfan bu sezon henüz Ekim ayındayken bu rekorunu geçmeyi başardı.