Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Kaplan, Sporx'e özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan genç sol bek oyuncusu, öncelikle Adanaspor'da iz bırakmak ardından da Türk futboluna damga vuran isimlerden biri olmayı hayal ediyor. İşte Adanaspor'un yeni transferi Emre Kaplan'ın açıklamaları...
"BELÖZOĞLU'NDAN AYRILIK İÇİN İZİN İSTEDİM"
- Emre, Adanaspor'a transferin hayırlı olsun. Bonservisin Başakşehir'de. Öncelikle transfer sürecinde neler yaşandı? Bununla başlayalım...
Aslında Hatayspor ile 1.5 yıllık anlaşmıştım. Bu sezon Hatay'da devam edecekti. Yarım sezon benim adıma kötü geçti. Başakşehir'e geri döndüm. Emre Hoca'dan kiralık olarak ayrılmak için izin aldım. Birkaç teklif vardı. Genç oyuncuların daha çok olduğu Adanaspor'a gelmeyi düşündüm. Hocamı da tanıyorum. Adanaspor camiasına bana yaklaşımları için çok teşekkür ederim. Kamptayım. Her şey yolunda gidiyor.
"BAŞAKŞEHİR'DE BEKLEMENİN DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM"
- Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile ayrılmadan önce neler konuştun? Başakşehir'de uzun vadeli planda Belözoğlu'nun listesinde misin?
Emre Hoca ile birlikte olduğum dönemde Hatay'a gitmiştim. Başakşehir'de rotasyonda beklemenin doğru olmadığını düşündüm. Emre Hoca da bana çok yardımcı oldu. Teşekkür ederim. Şu anda Adanaspor'da olmak mutluluk verici.
"ADANASPOR'DA İZ BIRAKMAK İSTİYORUM"
- Genç bir sol bek oyuncususun. Oynamaya ihtiyacın var. Adanaspor'daki hedeflerinden biraz bahseder misin?
Buradaki hedefim dolu dolu oynamak. Bir oyuncu maç oynayarak gelişir. Adanaspor'da çok başarılı maçlar çıkarmak ve düzenli olarak oynamak istiyorum. Adanaspor'da iz bırakmak istiyorum. Bir özgüven eksikliğim vardı. Bunun başarı patlaması olarak döneceğini ve Adanaspor'a fayda sağlayacağını düşünüyorum.
"MUSTAFA KAPLAN, OYUNCU PSİKOLOJİSİNDEN İYİ ANLIYOR"
- Kendini geliştirmek için ne gibi çalışmalar yapıyorsun? Ayrıca Mustafa Kaplan ile nasıl bir iletişiminiz var?
Mustafa Kaplan hocam bana çok yardımcı oldu. Ortama ayak uydurmamı sağladı. Onunla çalıştığım çok mutluyum. Ekibi de aynı şekilde beni, oyuncuları çok destekliyor. Beni motive ediyorlar, adapte ediyorlar. Genç oyuncu için bu çok önemlidir. Burhan Hoca ile savunma antrenmanları yapıyorum. Mustafa Kaplan hocamız da bana her şeyi detaylıca anlatıyor. Oyuncunun psikolojisinden çok iyi anlıyor.
"A MİLLİ TAKIM'DA UZUN YILLAR OYNAMAK İSTİYORUM"
- Hedeflerin neler? Hem bireysel hem de A Milli Takım açısından neler söylersin?
A Milli Takım hedefim elbette var. Eren Elmalı transfer yaptı, Trabzonspor'a gitti ve A Milli Takım'da şans buldu. Artık yavaş yavaş A Milli Takım'da gençleşme başladı. Bu da bana umut veriyor. Stefan Kuntz ile birlikte bakış açısı da değişti. Ümitle bekliyorum ben de. Uzun yıllar A Milli Takım'da başarıyla hizmet etmek istiyorum.
"CANER ERKİN VE MARCELO'YU ÇOK BEĞENİYORUM"
- Her futbolcunun idolü, beğendiği isimler vardır. İdol olarak kimleri görüyorsun? Türkiye'den ve dünyadan kimleri beğeniyorsun?
Türkiye'den Caner Erkin'i idol olarak görüyorum. Çok kaliteli bir oyuncu. Avrupa'dan da Marcelo'yu idol olarak görüyorum. Onlardan birçok özelliği aldığıma inanıyorum.
"ADANASPOR'U HAK ETTİĞİ YERLERE GETİRMEK İSTİYORUZ"
- Adanaspor taraftarlarına Sporx aracılığıyla nasıl bir mesaj göndermek istersin?
Adanaspor çok büyük bir camia. Taraftarlarımız bize her zaman destek veriyor. Onların desteği çok önemli. Biz sahada yüzde yüzümüzü vererek taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onlar iyi ki varlar, amacımız birlikte Adanaspor'u hak ettiği yere getirmek.
"BELÖZOĞLU'NDAN AYRILIK İÇİN İZİN İSTEDİM"
- Emre, Adanaspor'a transferin hayırlı olsun. Bonservisin Başakşehir'de. Öncelikle transfer sürecinde neler yaşandı? Bununla başlayalım...
Aslında Hatayspor ile 1.5 yıllık anlaşmıştım. Bu sezon Hatay'da devam edecekti. Yarım sezon benim adıma kötü geçti. Başakşehir'e geri döndüm. Emre Hoca'dan kiralık olarak ayrılmak için izin aldım. Birkaç teklif vardı. Genç oyuncuların daha çok olduğu Adanaspor'a gelmeyi düşündüm. Hocamı da tanıyorum. Adanaspor camiasına bana yaklaşımları için çok teşekkür ederim. Kamptayım. Her şey yolunda gidiyor.
"BAŞAKŞEHİR'DE BEKLEMENİN DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM"
- Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile ayrılmadan önce neler konuştun? Başakşehir'de uzun vadeli planda Belözoğlu'nun listesinde misin?
Emre Hoca ile birlikte olduğum dönemde Hatay'a gitmiştim. Başakşehir'de rotasyonda beklemenin doğru olmadığını düşündüm. Emre Hoca da bana çok yardımcı oldu. Teşekkür ederim. Şu anda Adanaspor'da olmak mutluluk verici.
"ADANASPOR'DA İZ BIRAKMAK İSTİYORUM"
- Genç bir sol bek oyuncususun. Oynamaya ihtiyacın var. Adanaspor'daki hedeflerinden biraz bahseder misin?
Buradaki hedefim dolu dolu oynamak. Bir oyuncu maç oynayarak gelişir. Adanaspor'da çok başarılı maçlar çıkarmak ve düzenli olarak oynamak istiyorum. Adanaspor'da iz bırakmak istiyorum. Bir özgüven eksikliğim vardı. Bunun başarı patlaması olarak döneceğini ve Adanaspor'a fayda sağlayacağını düşünüyorum.
"MUSTAFA KAPLAN, OYUNCU PSİKOLOJİSİNDEN İYİ ANLIYOR"
- Kendini geliştirmek için ne gibi çalışmalar yapıyorsun? Ayrıca Mustafa Kaplan ile nasıl bir iletişiminiz var?
Mustafa Kaplan hocam bana çok yardımcı oldu. Ortama ayak uydurmamı sağladı. Onunla çalıştığım çok mutluyum. Ekibi de aynı şekilde beni, oyuncuları çok destekliyor. Beni motive ediyorlar, adapte ediyorlar. Genç oyuncu için bu çok önemlidir. Burhan Hoca ile savunma antrenmanları yapıyorum. Mustafa Kaplan hocamız da bana her şeyi detaylıca anlatıyor. Oyuncunun psikolojisinden çok iyi anlıyor.
"A MİLLİ TAKIM'DA UZUN YILLAR OYNAMAK İSTİYORUM"
- Hedeflerin neler? Hem bireysel hem de A Milli Takım açısından neler söylersin?
A Milli Takım hedefim elbette var. Eren Elmalı transfer yaptı, Trabzonspor'a gitti ve A Milli Takım'da şans buldu. Artık yavaş yavaş A Milli Takım'da gençleşme başladı. Bu da bana umut veriyor. Stefan Kuntz ile birlikte bakış açısı da değişti. Ümitle bekliyorum ben de. Uzun yıllar A Milli Takım'da başarıyla hizmet etmek istiyorum.
"CANER ERKİN VE MARCELO'YU ÇOK BEĞENİYORUM"
- Her futbolcunun idolü, beğendiği isimler vardır. İdol olarak kimleri görüyorsun? Türkiye'den ve dünyadan kimleri beğeniyorsun?
Türkiye'den Caner Erkin'i idol olarak görüyorum. Çok kaliteli bir oyuncu. Avrupa'dan da Marcelo'yu idol olarak görüyorum. Onlardan birçok özelliği aldığıma inanıyorum.
"ADANASPOR'U HAK ETTİĞİ YERLERE GETİRMEK İSTİYORUZ"
- Adanaspor taraftarlarına Sporx aracılığıyla nasıl bir mesaj göndermek istersin?
Adanaspor çok büyük bir camia. Taraftarlarımız bize her zaman destek veriyor. Onların desteği çok önemli. Biz sahada yüzde yüzümüzü vererek taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onlar iyi ki varlar, amacımız birlikte Adanaspor'u hak ettiği yere getirmek.
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