Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Eyaptı., öncelikle Adanaspor'da iz bırakmak ardından da Türk futboluna damga vuran isimlerden biri olmayı hayal ediyor. İşte Adanaspor'un yeni transferi Emre Kaplan'ın açıklamaları...Aslında Hatayspor ile 1.5 yıllık anlaşmıştım. Bu sezon Hatay'da devam edecekti. Yarım sezon benim adıma kötü geçti. Başakşehir'e geri döndüm. Emre Hoca'dan kiralık olarak ayrılmak için izin aldım. Birkaç teklif vardı. Genç oyuncuların daha çok olduğu Adanaspor'a gelmeyi düşündüm. Hocamı da tanıyorum. Adanaspor camiasına bana yaklaşımları için çok teşekkür ederim. Kamptayım. Her şey yolunda gidiyor.Emre Hoca ile birlikte olduğum dönemde Hatay'a gitmiştim. Başakşehir'de rotasyonda beklemenin doğru olmadığını düşündüm. Emre Hoca da bana çok yardımcı oldu. Teşekkür ederim. Şu anda Adanaspor'da olmak mutluluk verici.Buradaki hedefim dolu dolu oynamak. Bir oyuncu maç oynayarak gelişir. Adanaspor'da çok başarılı maçlar çıkarmak ve düzenli olarak oynamak istiyorum. Adanaspor'da iz bırakmak istiyorum. Bir özgüven eksikliğim vardı. Bunun başarı patlaması olarak döneceğini ve Adanaspor'a fayda sağlayacağını düşünüyorum.Mustafa Kaplan hocam bana çok yardımcı oldu. Ortama ayak uydurmamı sağladı. Onunla çalıştığım çok mutluyum. Ekibi de aynı şekilde beni, oyuncuları çok destekliyor. Beni motive ediyorlar, adapte ediyorlar. Genç oyuncu için bu çok önemlidir. Burhan Hoca ile savunma antrenmanları yapıyorum. Mustafa Kaplan hocamız da bana her şeyi detaylıca anlatıyor. Oyuncunun psikolojisinden çok iyi anlıyor.A Milli Takım hedefim elbette var. Eren Elmalı transfer yaptı, Trabzonspor'a gitti ve A Milli Takım'da şans buldu. Artık yavaş yavaş A Milli Takım'da gençleşme başladı. Bu da bana umut veriyor. Stefan Kuntz ile birlikte bakış açısı da değişti. Ümitle bekliyorum ben de. Uzun yıllar A Milli Takım'da başarıyla hizmet etmek istiyorum.Türkiye'den Caner Erkin'i idol olarak görüyorum. Çok kaliteli bir oyuncu. Avrupa'dan da Marcelo'yu idol olarak görüyorum. Onlardan birçok özelliği aldığıma inanıyorum.Adanaspor çok büyük bir camia. Taraftarlarımız bize her zaman destek veriyor. Onların desteği çok önemli. Biz sahada yüzde yüzümüzü vererek taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onlar iyi ki varlar, amacımız birlikte Adanaspor'u hak ettiği yere getirmek.