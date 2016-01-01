Bir Türk oyuncu daha NBA'e geçiş yaptı!

Son olarak NBA Gelişim Ligi ekiplerinden Oklahoma City Blue forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, NBA'e geçiş yaptı.



NBA ekiplerinden Miami Heat, 22 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığını resmi sitesinden duyurdu.



2020 NBA Draft'ında seçilemeyen oyuncu, bir süredir NBA Gelişim Ligi'nde mücadele vermekteydi. Oklahoma City Blue forması giyen 22 yaşındaki basketbolcu, 14 kez sahada yer aldı. Ortalama 21 dakika takımının formasını terleten oyuncu, 15,2 sayı, 9,3 ribaunt, 1,5 asist ve 1.,6 blok ortalamalarını tutturmuştu.



Fenerbahçe altyapısından yetişen genç oyuncu, 2016'da Fenerbahçe'den ayrılarak ABD'ye gitmiş ve başantrenör Obradovic'ten ayrılık süreci nedeniyle büyük tepki görmüştü.



