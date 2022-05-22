Bir 'tarih' yazarı: Ergin Ataman!

Anadolu Efes, Euroleague finalinde Real Madrid'i yenerek üst üste 2. kez şampiyonluk yaşaması çifte tarihi başarıyı da getirdi.



Lacivert-Beyazlılar böylece Euroleague tarihinde Maccabi Tel Aviv ve Olympiakos'un ardından bunu başaran 3. takım olurken baş antrenör Ergin Ataman da ilklerine yenisini ekledi.



Pini Gershon'dan sonra...



Deneyimli çalıştırıcı, 2001'den itibaren EuroLeague adıyla yapılan organizasyonda üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaşan 2. KOÇ olarak da tarihe geçti. Daha önce bunu başaran ilk isim Maccabi Tel Aviv'in unutulmaz antrenörü Pini Gershon'du. Tüm zamanlar listesinde ise Ataman 8. kez üst üste 2. Euroleague kupası kazanmayı başaran antrenör unvanını aldı.



Ataman daha önce de Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroChallenge, EuroCup'ta şampiyonluk yaşamış ve 2021'de de koleksiyonuna EuroLegue'i ekleyerek bu kupaları kaldıran ilk ve tek coach olmuştu.





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