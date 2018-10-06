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Bir taraf ağlıyor, diğer taraf çıldırıyor; bambaşka anlamı olan 20 penaltı



Futbolda son penaltıların önemi çok büyük. Bazen adeta hayata tutundurur, bazen kupayı getirir... Birçoğu da kolay kolay unutulmaz. Bu videomuzda duygu yoğunluğunda zirveyi görüyoruz


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