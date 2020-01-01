Bir takım yöneticisi: "LeBron oynamak istiyor, çünkü mirası etkilensin istemiyor"

NBA'den bir yöneticinin, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in sezona devam etmek istemesinin sebebinin, bir veya iki şampiyonluk daha kazanması halinde Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı yakalamasına yardımcı olacağını düşünmesi olduğunu iddia ettiği açıklandı.



NBA sezonunun yeniden başlamasıyla ilgili pek çok şey tartışma halindeydi. Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving liderliğindeki birkaç oyuncu, Black Lives Matter hareketi ortasında sezonun yeniden başlamaması gerektiğini belirtmişlerdi. Bu oyuncular, basketbolun, siyahi insanların bir araya gelmesi ve seslerini duyurmaya devam etmesi gereken bir zamanda dikkat dağıtıcı olacağını iddia etmişlerdi.



Ancak LeBron, parkelere geri dönmek istemeye ilişkin güçlü bir duruş sergilemişti ve bu da siyahi topluluğun en büyük liderlerinden biri olarak liderlik etmesi gerektiğini iddia eden insanlardan çok eleştiri almıştı.



Buna rağmen, Doğu Konferansı'ndan bir yöneticinin, ESPN'den Tim Bontemps'e, LeBron'un sezonun devam etmesini istemesinin sebebinin, yüzük kazanmak istemesi ve mirasının etkilenmesini istememesi olduğunu belirttiği ortaya çıktı:



"Ancak bir yönetici, James'i zaten Jordan'ın önüne koyduğunu söyledi. Bir diğeri, bu yıl kazandığı zaman, James'in zirveye çıkacağını söyledi:



'LeBron, Orlando'daki bu maçların oynandığından emin olacak, çünkü mirası üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceklerinin farkında. Bir veya iki şampiyonluk daha kazanmanın, fark yaratacak nokta olduğunu biliyor ve bunu yapmaya da kararlı.'"



