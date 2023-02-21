Bir takım daha ligden çekildi!

Deprem felaketinden etkilenen spor kulüpleri arasında yer alan Elazığspor ligden çekildi.

Haber; Radyospor
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Bir takım daha ligden çekildi!
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21 Şubat 2023 17:31
Elazığspor yetkilileri resmi başvurusunu TFF'ye iletti. Elazığsporlu yetkililer; depremden etkilenen ve OHAL kapsamındaki iller arasına eklenen Elazığ şehrinin olumsuz etkilendiğini belirterek başvuru yaptı.

3. Lig 1. Grup'ta yer alan Elazığspor; 21 haftalık süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik ile 9 mağlubiyet elde etti ve 24 puanla 11. sırada yer aldı.

9 takım ligden çekildi

Yaşanan deprem felaketinin ardından Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den toplam 9 takım ligden çekildi.

Süper Lig'den Hatayspor, Gaziantep FK, Spor Toto 2. Lig'den Adanaspor, Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Adıyamanspor, Diyarbekirspor, TFF 3. Lig'den ise Malatya Arguvanspor, Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor sezonun kalan kısmında mücadeleye çıkmayacak.

TFF, bu takımların gelecek sezon aynı ligden devamına karar verirken bu sezon kalan maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılmalarına karar verdi.

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