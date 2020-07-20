Bir sol bekten fazlası: Filip Novak

Trabzonspor'un sol beki Filip Novak, forvetleri kıskandıran bir performans sergiliyor. Çekyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 7, Trabzonspor'a transfer olduğu ilk dönemde ise 3 gol atmıştı.



Çekyalı bek oyuncusu bu sezon ise, resmi maçlarda toplam 9 gole ulaştı.



ELLERİMİZLE VERDİK



Fırtına'nın sol beki Novak, Şampiyonluk yarışının kaybedilmesi ile ilgili "Kendi elimizdeydi. Futbolun içinde maalesef böyle şeyler yaşanmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda mücadele vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Çekyalı sol bek, Konyaspor'u da tebrik ettiğini söyledi.



