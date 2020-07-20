Bir sol bekten fazlası: Filip Novak

Karadeniz devinin sol beki Filip Novak, forvetleri kıskandıran bir performans sergiliyor. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam 9 gole imza attı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Bir sol bekten fazlası: Filip Novak
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20 Temmuz 2020 10:45
Trabzonspor'un sol beki Filip Novak, forvetleri kıskandıran bir performans sergiliyor. Çekyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 7, Trabzonspor'a transfer olduğu ilk dönemde ise 3 gol atmıştı.

Çekyalı bek oyuncusu bu sezon ise, resmi maçlarda toplam 9 gole ulaştı.

ELLERİMİZLE VERDİK

Fırtına'nın sol beki Novak, Şampiyonluk yarışının kaybedilmesi ile ilgili "Kendi elimizdeydi. Futbolun içinde maalesef böyle şeyler yaşanmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda mücadele vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Çekyalı sol bek, Konyaspor'u da tebrik ettiğini söyledi.



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