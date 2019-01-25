Bir sol bekten fazlası; Filip Novak...

Filip Novak, golleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçen sezon kaydettiği 6 golle 'en çok gol atan savunma oyuncusu' unvanını alan Novak, bu sezon da bu grafiğini sürdürdü.Çek oyuncu şu ana kadar 3'ü Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 4 gol atmayı başardı. Hugo Rodallega (10 gol) ve Caleb Ekuban'dan (7 gol) sonra bordo-mavili ekibin en skorer isimleri arasında yer alan Çek futbolcu, özellikle fırsatçılığı ve son vuruşlardaki başarısı ile forvetlere taş çıkartıyor.Novak ayrıca bu sezon attığı 4 golün 3'ünü kafayla atarak bu konuda da usta olduğunu gösterdi. Filip, Balıkesirspor'a attığı son golü ise ayakla kaydetti. Çek futbolcu, gollerinin süreceğini söyledi.