Bir şehir hazır: Şampiyonluk ve şehir turu planı

Şampiyonluk düğümünün çözülmesine bir puanı kalan Trabzonspor'da taraftarlar, büyük zaferi kutlamaya şimdiden başladı. Hafta başında satışa çıkan Antalyaspor maçının biletleri 4 dakika içinde tükenirken, dünyanın dört bir yanından şehre akın eden bordo-mavili futbolseverler, bayrak ve afişlerle süslenen caddelerde sabahın ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar eğlenerek coşkuyu doyasıya yaşıyor.Konulan ek uçak ve otobüs seferlerinin bile yeterli gelmediği büyük şölen öncesi Trabzon da tüm hazırlıklarını tamamladı.Bugünkü maç sonrası kutlamaların, şehir merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerindeki Millet Bahçesi'nde yapılacağı bildirildi.Bordo-mavili kulüp tarafından stadyumda büyük bir görsel şölen ile havai fişek gösterileri yapılacağı ve takımın Antalya maçının ardından şehir turu atmasının planlandığı belirtildi.Esas kutlamaları Altay maçının ardından yapmak isteyen yönetimin, bu akşamki kutlamaları kısa tutması bekleniyor.Çarşıbaşı Taraftarlar Derneği ve Çarşıbaşı Belediyesi'nce 25 metreye 61 metre genişliğinde dev Trabzonspor bayrağı yaptırıldı. Coşkulu taraftarlar, bando takımı eşliğinde dev bayrağı taşıyıp, marşlar söyleyerek şampiyonluk yürüyüşü yaptı. Çarşıbaşı İlçe Stadyumu'nda son bulan yürüyüşün ardından 350 kilogram ağırlığındaki bayrak, yeşil sahada açıldı. Bayrağın ucundan tutarak sallayan taraftarlar, yere serdiği bayrağın etrafında horon tepti.