Bir Pokemon Go oyuncusu, 24 saatte 11 bin 400 adet pokemon topladı

Türkiye'de olmasa da yayınlandığı hemen her ülkede büyük ilgi göre Pokemon Go, bu kez dikkat çekecek bir rekora ev sahipliği yaptı. Geliştirici ekibin "Topluluk Günü" etkinliğini en iyi şekilde değerlendiren "tarotirota" kullanıcı isimli bir oyuncu, 24 saatte tam 11 bin 400 Pokemon yakalamayı başardı. Eşi benzeri görülmemiş bu başarı, Pokemon Go hayranlarına şaşkınlık yaşattı.



tarotirota, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla 11 bin 400 adet Pokemon'u nasıl topladığını anlattı. Sürecin en zor kısmının bunca Pokemon'u depolamak için gerekli olan "Poke Balls" olduğunu ifade eden Pokemon Go hayranı, sahip olduğu 2.900 adet Poke Balls sayesinde bunca Pokemon'u toplamayı başardığını söylüyor. Öte yandan, bu oyuncu topladığı her Pokemon'u "Pokemon Home" isimli uygulamaya aktararak da yakaladığı tüm Pokemon'ları saklamayı başardı.



11 bin 400 Pokemon'un bedeli: Bisikletle 130 kilometre



Her ne kadar etkinlik yapılıyor olursa olsun, Pokemon Go'da karakter toplamak o kadar da kolay bir şey değil. Üstelik bahsettiğimiz şey 11 bin 400 Pokemon'sa, bu oyuncunun dakikada yaklaşık 8 adet Pokemon toplanması gerekiyor. tarotirota, bu başarıyı bisikletine atlayarak gerçekleştirdi. Pokemon Go hayranı, bu denli büyük bir rekorun sahibi olabilmek için tam 130 kilometre yol katetmek durumunda kaldığını söylüyor.



tarotirota, topladığı 11 bin 400 adet Pokemon ile büyük bir başarıya imza attı. Ancak bu oyuncu, yalnızca bu kadar çok sayıda Pokemon'un sahibi olmuş olmadı. Çünkü toplanan Pokemon'ların tam 139 tanesi, "shiny" kategorisindeydi. Yani Pokemon'un rengi, benzerlerinden daha farklıydı. tarotirota, adını bu başarısıyla Pokemon Go tarihine altın harflerle yazdırmış oldu.