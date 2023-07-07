Haber Tarihi: 07 Temmuz 2023 10:03 - Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2023 10:03

Bir pasaporta kaç telefon kaydedilir? 2023

Her yıl Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar ile IMEI kayıt ücreti ve diğer harçlar yeniden belirleniyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde yayınlanan kararda 2023 telefonu pasaporta kaydetme ücreti yeniden belirlenmişti. Peki, bir pasaporta kaç telefon kaydedilir? 2023

Bir pasaporta kaç telefon kaydedilir? 2023
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2023 yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar, telefonu pasaporta kaydetme ücreti kaç TL? Yurt dışından telefon getirip kullanmak artık hiç cazip değil…İşte yeni 2023 IMEI Kayıt Ücreti hakkında detaylar! 
BİR PASAPORTA KAÇ TELEFON KAYDEDİLİR? 2023
Hayir. 2 yıl içinde sadece 1 kez cihaz kayıt işlemi yapabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de ilgili karar yayınlandı. Buna göre 2023 yılında yurt dışından getirilen telefonu Türkiye'de kullanabilmek için yapılması zorunlu olan IMEI kaydının ücreti netleşti. 2023 yılı başından itibaren yeni aboneliklerde 117 TL yerine 260 TL maktu ÖİV alınacak. Ocak ayından itibaren IMEI kayıt harcı ise 2732 TL'den 6091 TL'ye çıkarılmıştı. Temmuz 2023'te alınan yeni kararla birlikte IMEI kayıt ücretinde artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Temmuz 2023 için IMEI kayıt ücreti için artış oranı belirlendi. Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi. Bu tutar 2023 sonuna kadar geçerli olacak. Bu tutar 2021 yılında ise 2006 TL olarak belirlenmişti.

TELEFONU PASAPORTA KAYDETME NASIL YAPILIR?

E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir. T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

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