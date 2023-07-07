Bir pasaporta kaç telefon kaydedilir? 2023

2023 yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar, telefonu pasaporta kaydetme ücreti kaç TL? Yurt dışından telefon getirip kullanmak artık hiç cazip değil…İşte yeni 2023 IMEI Kayıt Ücreti hakkında detaylar!Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de ilgili karar yayınlandı. Buna göre 2023 yılında yurt dışından getirilen telefonu Türkiye'de kullanabilmek için yapılması zorunlu olan IMEI kaydının ücreti netleşti. 2023 yılı başından itibaren yeni aboneliklerde 117 TL yerine 260 TL maktu ÖİV alınacak. Ocak ayından itibaren IMEI kayıt harcı ise 2732 TL'den 6091 TL'ye çıkarılmıştı. Temmuz 2023'te alınan yeni kararla birlikte IMEI kayıt ücretinde artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Temmuz 2023 için IMEI kayıt ücreti için artış oranı belirlendi. Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi. Bu tutar 2023 sonuna kadar geçerli olacak. Bu tutar 2021 yılında ise 2006 TL olarak belirlenmişti.E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir. T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.