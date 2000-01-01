Bir oyuncu pozitif çıkarsa, NBA bu sefer askıya alınmayabilir!

NBA'in 2019-20 sezonunu sürdürürse, ligin bir oyuncunun koronavirüs için pozitif test sonucu alması durumunda, sezonun tekrar durdurulmamasını planladığı bildirildi.



Başkan Adam Silver, herhangi bir oyuncunun karantinada tecrit edileceğini ve günlük test başlayacağından salgının sınırlı olacağını söyledi. Silver ayrıca iki günlük bir mola verilebileceğini de ekledi.



NBA ayrıca, bir KOVID-19 aşısı için bir yıllık bir zaman çizelgesi öngörüyor ve bu, 2020-21 sezonunun da etkileneceği anlamına geliyor.



Silver, NBA'in "istesek bile şimdi başlayamayacağını" da itiraf etti:



"Bunun üzerinde çalışmanın bir yolunu bulmamız gerekecek. Bu, tüm hayatımızın en büyük zorluğu olabilir. İnsanların bu virüsten ölmesini önleyen bir aşı veya büyülü bir kokteyl olana kadar, toplu olarak bununla başa çıkacağız."



