Bir NBA veteranının iddiası: "Sezonun geri kalanı tehlikede!"

İsmi belli olmayan veteran bir NBA oyuncusu, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye verdiği demeçte, 2019-20 NBA playofflarının geri kalanının "tehlikede" olduğunu söyledi.



Milwaukee Bucks, geçtiğimiz hafta sonu Wisconsin'de polis tarafından yedi kez vurularak belden aşağısı felç edilen Jacob Blake'in vurulmasını protesto etmek adına, geçtiğimiz gece Orlando Magic'e karşı oynayacağı maçı boykot etmişti.



Wojnarowski, attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı:



"Duygular oldukça ham, oyuncular Jacob Blake'in vurulmasından önce bubble ortamından çoktan yıpranmıştı ve kaynaklar, takımlar içindeki tartışmaların yarının üç maçının da ertelenmesi konusunda devam ettiğini söylüyor. Bir veteran oyuncu, ESPN'e 'Sezon tehlikede' diyor."



"SEZONU BİTİRMEK İSTEYEN DE ÇOK VAR"



Lakin, Yahoo Sports'tan Chris Haynes'in bir raporu bunu yalanladı. Haynes, "Bubble'a girmek için fedakarlıklar yapıldığından bu yana sezonu bitirmeyi savunan çok sayıda oyuncu olduğunu" ve "NBA platformunun bu sosyal ortamda yararlı bir kaynak olduğuna inandığını" belirtti.



Bir NBA yıldızının, Haynes'e "Artık buradayız. Başladığımız şeyi bitirelim." şeklinde konuştuğu belirtildi



Bucks-Magic maçının yanı sıra, Houston Rockets - Oklahoma City Thunder maçı ile Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers arasındaki maçlar da, takımların Bucks'ın liderliğini izlediği bildirildiği için, lig tarafından ertelenmişti. NBA, üç maçın da yeniden planlanacağını bildirmiş, ancak ne zaman olacağını söylememişti.



Bu geceki maçların da ertelenmesi söz konusu.



