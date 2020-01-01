Bir NBA scout'ı, Luka için: "Dallas'taki o p*çin zamanı geliyor!"

NBA yöneticilerinin, ESPN'in düzenlediği ankette 2020-21 sezonunda MVP ödülünü kazanmak için Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic'i favori gösterdikleri ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e hiç oy vermedikleri kaydedildi.



Mavericks'in genç yıldızının, MVP ödülünü, LeBron, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic ve Portland Trail Blazers'ın süperstar ismi Damian Lillard gibi oyuncular karşısında kazanması bekleniyor. Doncic, ESPN tarafından yürütülen, sekiz NBA yöneticisi ve scout'ının bulunduğu ankette birinci sırada yer aldı.



21 yaşındaki Sloven yıldız şimdiden Yılın Çaylağı ödülüne sahip ve ikinci sezonunda Mavericks'in playofflara dönmesine yardım etmiş bulunuyor. NBA'de üçüncü olacak bu sezonunda, bir adım daha ilerleyerek MVP adayları arasında girebilir.



Geçtiğimiz sezon maç başına 28.8 sayı, 9.4 ribaund ve 8.8 asist ortalamaları ile oynamış olan Doncic, katılımcılardan 4 oy alırken, ardından Jokic (2) ve Lillard (1) ve Antetokounmpo (1) geldi.



"BİRDEN FAZLA KEZ MVP OLACAK!"



ESPN'den Tim Bontemps, Bir Doğu Konferansı scout'ının Doncic'in kariyerinde birden fazla MVP kazanması üzerine beklentisini şu şekilde aktardı:



"Bir Doğu Konferansı scout'ı, 'Kafama silah dayasanız ve bir playoff serisini kazanmak zorunda olduğumu söyleseniz, LeBron'u seçerdim. Ama şunu da söyleyeyim: Dallas'taki o p*çin zamanı geliyor. O adam birden fazla MVP ödülü kazanacak.' şeklinde konuştu."



Bu sezon beşinci yüzüğünü almaya odaklanacak olan LeBron oy almazken, LeBron'un yardımcı süperstarı Anthony Davis için de bir oy çıkmadı.



