Bir NBA scout'ı: "Horton-Tucker bu sezon MIP olabilir!"

Bir NBA scoutına göre Los Angeles Lakers şutör guardı Talen Horton-Tucker'ın bu sezon En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü kazanma şansı oldukça yüksek.



Horton-Tucker hazırlık maçlarında Lakers için genel olarak etkileyici bir performans göstermişti ve bu sezon daha fazla dakika alması bekleniyor.



Yahoo Sports'tan Keith Smith, mevzubahis NBA scout'ının kendisine şöyle bir mesaj gönderdiğini aktardı:



"Paylaşmaya iznin var mı bilmiyorum ama Talen Horton-Tucker, En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü kazanabilir. Çok süre alacak ve çaylak yılının başından beri oyununa çok şey kattı."



Horton-Tucker, Lakers ile oynadığı dört hazırlık maçında 20.5 sayı, 6.5 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları kaydetmişti.



