Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Bir NBA scout'ı: "Horton-Tucker bu sezon MIP olabilir!"

Bir NBA scoutına göre Los Angeles Lakers şutör guardı Talen Horton-Tucker'ın bu sezon En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü kazanma şansı oldukça yüksek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bir NBA scoutına göre Los Angeles Lakers şutör guardı Talen Horton-Tucker'ın bu sezon En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü kazanma şansı oldukça yüksek.

Horton-Tucker hazırlık maçlarında Lakers için genel olarak etkileyici bir performans göstermişti ve bu sezon daha fazla dakika alması bekleniyor.

Yahoo Sports'tan Keith Smith, mevzubahis NBA scout'ının kendisine şöyle bir mesaj gönderdiğini aktardı:

"Paylaşmaya iznin var mı bilmiyorum ama Talen Horton-Tucker, En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü kazanabilir. Çok süre alacak ve çaylak yılının başından beri oyununa çok şey kattı."

Horton-Tucker, Lakers ile oynadığı dört hazırlık maçında 20.5 sayı, 6.5 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları kaydetmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal