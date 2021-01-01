Bir NBA scout'ı, Beal'ı skorer olarak Curry ve Dame'in önünde tuttu

Bir NBA scout'ı, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın, Stephen Curry ve Damian Lillard'dan saf bir skorer olduğunu söyledi.



Bireysel olarak çok iyi bir sezon geçiren Beal, takımının son 11 maçta 8-3'lük etkileyici bir seri yakalayıp sezonun ilk yarısını ligin en sıcak takımlarından biri olarak bitirmesinde başrol oynamıştı.



Beal, üçüncü kez All-Star seçildiği sezonunda, ligin en iyi skorerlerinden biri olarak kabul ediliyor.



The Athletic tarafından yayınlanan bir makalede, bir scout, 27 yaşındaki yıldızın Curry ve Lillard'dan daha iyi bir skorer olduğunu bile belirtti:



"Beal'ı en iyi skorerler listesinde üçüncü sıraya koyan profesyonel bir scout, guard oyuncunun hücumda 'canavar gibi' bir sezon geçirdiğini söyledi. Herhangi birini Steph veya Damian'ın üstüne koymak zor olsa da, sadece saf skorerlikten bahsediyorsak, Beal'ın bu adamlardan daha iyi olması mümkün. Steph'ten biraz daha güçlü, Dame'den biraz daha fizikli. Bu oyunda en önemli şey beceri ve yetenektir, ancak ne kadar büyükseniz, şutunuzu çıkarmak da o kadar kolaydır."



