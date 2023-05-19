Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, ismini vermeyen bir NBA scout'ı tarafından "gerçekten yumuşak bir oyuncu" olarak nitelendirildi.



NBA'in geri kalanı Butler'a ve playoffta gösterdiği performansa hayranlıkla bakarken, isminin paylaşılmasını istemeyen bir scout CBS Sports'tan Brad Botkin'e Heat yıldızının yumuşak olduğunu, fakat bu kelimeyi insanların aklına ilk gelen anlamıyla kullanmadığını söyledi:



"Aslında çok yumuşak bir oyuncu. Bir düşünün, onu asla öylece başını öne eğip potaya kontrolden çıkmış bir şekilde koşarken görmüyorsunuz. Metodik bir oyuncu. İçeri kendi hızında giriyor ve iki ayağını yere sağlam basarak oynuyor. Tüm dönüşlerine, fake'lerine, ayak hareketlerine ve çember etrafındaki dokunuşuna bakın, hepsi acayip yumuşak. Hiçbir şeyi zorlama değil.



Yaptığı şeyi çok fazla güç kullanarak yapmasına rağmen böyle üstelik. İçeri girerken kalçasını size dayıyor ve omzuyla boşluk yaratıyor. Ama bunu düşündüğünüzden daha incelikli bir şekilde yapıyor. Ufak bir dürtmeyle sahada istediği noktaya gidebilecek kadar kuvvetli. Bu yönden Kawhi Leonard'a çok benziyor.



Pek çok insan aynı soruyu kendine soruyor, ama rakamlar her şeyi gösteriyor. Tam bir winner. Gittiği her yerde, özellikle de şutörlerle çevrili olduğu ve sadece boyalı alana konsantre olabileceği Miami'de elde ettiği başarı tartışılmaz. Tam onun tarzına uygun bir takımda."



Butler, 'Playoff Jimmy' diye bir şeyin olmadığını iddia etse de, All-Star arasından sonra işleri daha ciddiye aldığını itiraf etmişti.



