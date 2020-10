Bir NBA menajeri, LeBron için: "Müthiş oyuncu, doyumsuz ego"

NBA menajerleri arasında yapılan yeni bir ankette, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in ligin en iyi oyuncusu olduğu belirtilse de, kendisinin kişiliğine ve ahlaki değerlerine de eleştiriler yöneltildi.



The Athletic'ten Ben Standig ve Mike Vorkunov, NBA ile ilgili farklı sorular sorulan 20 menajerin anketi hakkında bir makale kaleme aldı.



James'in durumunda, kendisine eleştirilerini dile getirenlerin bir kısmı, kendisinin en iyi NBA oyuncusu olduğu konusunda hemfikirdi.



Bu konumuna rağmen, bir menajer James'in saha dışı yaklaşımlarını eleştirdi ve süperstar oyuncunun eylemlerinin samimi olmadığını iddia etti:



"Üstün bir yetenek olsa da, toplum için aşırı koreogre edilmiş bir imajı ve saha dışı kişiliği var. Provası yapılmış ve planlanmış olduğu çok belli. Samimi değil. Mirasın kendi kendisini oluşturmasına izin vermek yerine, bir miras oluşturma saplantısı var."



"MÜTHİŞ OYUNCU, DOYUMSUZ EGO"



Başka bir menajer, James'in sosyal adalet meselelerine odaklanmasını övse de, James tarafından sık sık yapılan yorumların, kendisinin egosunu desteklemek için yapıldığını ima etti:



"Müthiş bir oyuncu ama doyumsuz bir ego. Toplumsal olarak bazı iyi şeyler yaptı. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Her zaman konuştuğunun arkasında durmuştur, ki bu hoşuma giden bir şey, ama sorun şu ki, her şeyi konuşuyor. Onu eleştiren insanların olması, inanılmaz. Hayatlarında neyi başardıklarını bilmek isterim."