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Bir NBA hayranı, 2021 Finalleri'ni beş yıl önceden bildi!

Bir NBA hayranının 2016 yılında attığı bir tweet'te, bu yılın Phoenix Suns ve Milwaukee Bucks arasında oynanacak NBA Finallerini doğru bir şekilde tahmin ettiği görüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bir NBA hayranının 2016 yılında attığı bir tweet'te, bu yılın Phoenix Suns ve Milwaukee Bucks arasında oynanacak NBA Finallerini doğru bir şekilde tahmin ettiği görüldü.

Twitter'da Jarrett Palmer adlı bir NBA takipçisi, Bucks ve Suns ile ilgili tutan bir kehaneti, 5 sene önce şu şekilde öngördü:


"2021 NBA Finalleri Bucks ve Suns arasında olacak, 7. maçı Bucks 123-115 kazanacak."

2016 yılının Kasım ayında Bucks ve Suns, bugün olduklarından son derecede farklı takımlardı. Devin Booker ve arkadaşları, Batı Konferansı'nda 24-58'lik dereceleriyle 15. sıra yer alıyordu ve ligin en kötü takımı konumundaydı.

Giannis ise kendini bulmaya başladığı bir dönemdeydi ve 2016-17 sezonunda büyük bir sıçrama yaşamıştı. Bucks'ın ne olabileceğine dair bazı öngörüler olsa da, 42-40 dereceli ekibin şampiyonluk için yarışacağına dair net bir işaret yoktu.


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