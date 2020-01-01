Bir menajer, Davis'in bu yaz neden 1 senelik imza atması gerektiğini açıkladı

Anonim bir menajer, Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in bu yaz 1 yıllık bir anlaşma imzalaması gerektiğinin nedenini açıkladı.



Koronavirüs pandemisinin getirdiği belirsizliğin, bu yaz döneminde ve gelecekteki serbest oyuncu dönemi üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor.



NBA'den ismi bilinmeyen üst düzey bir menajere göre, Davis gibi bir oyuncunun bu yaz döneminde bir yıllık bir anlaşma imzalayıp 2021'de serbest oyuncu dönemine girmesi daha ihtiyatlı olacak.



Menajer, kısa süre önce David Aldridge ve The Athletic'den John Hollinger ile konuştu ve kısa vadeli bir anlaşmanın neden Davis için en ideal eylem yolu olduğunu açıkladı:



"Çünkü, çok bilinmeyen var. Muhtemelen herkesin bir yıllık anlaşma imzalaması mantıklı olan şeydir. Anthony Davis gibi büyük bir serebst oyuncu bile, bu yaz bir yıllık bir anlaşma imzalayıp, 2021 için rakamlarının ne olduğunu görerek, bunun için tahminlerini temel alan bir sözleşme imzalamalı."



Davis'in 2020-21 sezonu için bir oyuncu opsiyonu bulunuyor. Bu yılın başlarında Lakers ile bir uzatma kontratı imzalamayı reddeden AD'nin, L.A. ile 28.75 milyon dolarlık opsiyonunu vazgeçtiği varsayıldığında, bu yaz yeni bir anlaşma imzalaması bekleniyor.



Bununla birlikte, tüm durumun belirsizliği göz önüne alındığında, mevzubahis menajer, uzun vadeli bir sözleşme yerine bu yaz döneminde bir yıllık bir anlaşma imzalamanın, mali açıdan Davis'in çıkarına daha uygun olacağını düşünüyor.



