Bir madalya da Merve Çoban'dan geliyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.

Bir madalya da Merve Çoban'dan geliyor
Milli karatecimiz Merve Çoban, grup liderliği için çıktığı mücadelede Çinli rakibi Yin Xiaoyan'a mağlup oldu.

Merve, grubunu ikinci sırada tamamladı ve madalya almayı garantiledi. Yarı final maçı 14.05'te başlayacak.

Son Dakika Haberleri
Bir madalya da Merve Çoban'dan geliyor
Belaruslu 2 antrenörün akreditasyonu iptal!
Merve Çoban ikide iki yaptı
Süleyman Karadeniz yarı finalde
Evin Demirhan son 16 turundan çıkamadı
Ali Sofuoğlu bronz madalya maçına çıkıyor
Süleyman Karadeniz çeyrek finalde
Tokyo 2020'de yürüme şampiyonu belli oldu
Taha Akgül bronz maçına çıkmayı garantiledi
Tokyo'da 14. günün menüsü!
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play