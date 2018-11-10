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Bir madalya da Merve Çoban'dan geliyor
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.
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Merve, grubunu ikinci sırada tamamladı ve madalya almayı garantiledi. Yarı final maçı 14.05'te başlayacak.
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