Bir madalya da Merve Çoban'dan geliyor

Milli karatecimiz Merve Çoban, grup liderliği için çıktığı mücadelede Çinli rakibi Yin Xiaoyan'a mağlup oldu.



Merve, grubunu ikinci sırada tamamladı ve madalya almayı garantiledi. Yarı final maçı 14.05'te başlayacak.



