Bir koçun iddiası: "Bu sezon iptal olursa, seneye lokavt olur!"

Batı Konferansı'ndan bir koç, 2019-20 NBA sezonunun iptali söz konusu olursa, ligde lokavt olabileceğini söyledi.



NBA ve Oyuncular Birliği Derneği (NBPA), 2019-20 sezonunu Orlando'da devam ettirmek için bir anlaşmaya varamazsa - ya da oyuncular toplu olarak Amerika'yı etkisi altına alan ırksal adalet hareketine doğrudan katılım lehine yönelmeye karar verirlerse - bir Batı Konferansı koçunun görüşüne göre, bu bir lokavt aşaması oluyor.



ESPN'den Tim Bontemps'in konuyla ilgili açıklaması şu şekildeydi:



"Bir Batı Konferansı koçu, 'Bence toplu iş sözleşmesinin yeniden müzakere edilmesi söz konusu, 2020-21'de bir lokavt olacak ve şu anda beyzbolda olanlara benzer bir şey göreceksiniz. Aslında oynamazsak, çok farklı bir NBA göreceksiniz.' şeklinde konuştu."



22 takımın, normal sezon maçlarının son bölümünü ve dört turluk bir playoff'un yanı sıra muhtemel play-in turnuvası için Walt Disney World'e gitmesi bekleniyor. Bontemps'in yazdığı gibi, "olup bitecek olanların muazzam etkileri olabilir ve ligi yeniden şekillendirebilir."



